Liverpool 3-0 Brentford

Rumper: Fabinho (44e), Oxlade-Chamberline (69eet Minamino (77)e) For røde

En, to, tre, Viva… Liverpool! I Liverpools instruksjoner for denne sesongen står det svart på hvitt: “Hvis de angripende managerne dine forsvinner, ikke glem å gi ballen til hele ryggen.” De foreldreløse barna til Mohamed Salah og Sadio Mane, med behov for CAN, fulgte planen for brevet til mennene til Jன்rgen Klopp: Dermed utgitt av Trent Alexander-Arnold og Andrew Robertson. rød Av Brentford-motoren. I første omgang konverterte Fabino en corner tatt av den engelske forsvarsspilleren i straffefeltet. (1-0, 44e). Oxlade-Chamberlain kommer tilbake fra garderoben med godteri sendt av Andrew Robertson. (2-0, 69e). Til slutt inngikk Takumi Minamino kontrakten og ga henne en fantastisk bursdagsgave (3-0, 77e). Selv om Liverpool ikke har Mohamed Salah og Sadio Mane, er det viktig å huske at hver dag jul er en dag å takke for gavene som kommer fra siden. Og det rød Representerer virkelige direkte konkurrenter Manchester City i tittelkampen.

Liverpool (4-3-3): Allison – Alexander-Arnold, Mattip, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Jones, Henderson – Oxlade-Chamberlain (Minamino, 74)e), Firmino (Milner, 78e), Jota (Garden, 81e) Trener: Kloden.

Brentford (3-5-2): Fernandez – Azar, Pinnacle, Johnson – Rasmussen, Janelt, Norcard, Baptist (Visa, 68)e), Henry (Canos, 49e) – Empiomo (Jensen, 75e), Tony. Trener: Thomas Frank.

Rumper: Bowen (34e) Og Fornals (52e) For det Hammere // Harrison (10e, 37e, 60e) For det Påfugler

Bylsa signerte. Fem mål, en rekord nektet av VAR, to skader, seks overganger, fem gule kort … dette komplette møtet endte bare med seieren til Marcelo Pizza, som var vant til vanvittige scener og ubeskrivelige overraskelser. Denne søndagen så den argentinske taktikeren sine spillere levere West Ham (3-2) i London. Leeds har vunnet enten Liverpool (3-2), Chelsea (3-2), Tottenham (1-0) eller Manchester City tap i Carabo Cup. Det var en prestasjon Påfugler Stort ansvar for hattrick-rekordholderen Jack Harrison. Klinikk etter at ballen er gjenvunnet i straffefeltet Hammere I sitt første mål (1-0, 10)e), Døde i et hjørne fall for sin andre rekord (2-1, 37e) Og Rafinha serverte på tallerken for sitt tredje mål (3-2, 60e), Englands midtbanespiller gjenoppliver Leeds i vedlikeholdsløp. Da Leeds avanserte til 15. plass, mistet West Ham pallen, seks poeng bak tredjeplasserte Chelsea.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski – Kaufel, Dawson, Diop, Cresswell – Lancini, Rice – Bowen, Fornells (Yarmolenko, 69e), Vlasik (Masuvaku, 61e) – Antonio. Trener: David Moyes.

Leeds (4-2-3-1): Meslier – Dallas, Ayling, Stroyk, Firbo (Fur Helde, 23e) – Forshah (Bad, 22e ; Rodrigo, 65e), Koch – Rabinha, Clichy, Harrison – James. Trener: Marcelo Bylsa.