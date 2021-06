Liverpool Transfers – Kylian Mbabane ‘Fake News’, Tony Malone Krav, Alexander Isaac Interesse

Liverpools sesong er over og full av støv, og nå vil fokus være på hvilken overgangsaksjon klubben tar i sommer.

Fulle spillere er allerede oppstilt for å bli med på Anfield de neste månedene, og de viser ingen tegn til å komme videre enn det som forventes å være et travelt vindu for de røde.

J ர்க rgen Klopp ville være mer interessert i å legge til troppen sin og utfordre til Premier League-tittelen neste gang, men hvilke spillere vil de egentlig signere?

Her ser vi rundt på noen nylige rykter som sannsynligvis vil skje.

WHO?

Kylian Mbabane, Paris Saint-Germain-spiss.

Hvor?

I følge Fabrizio Romano vil Mbappe neppe reise til Liverpool i sommer.

Rapporter fra de siste to dagene indikerer at de røde er interessert i å bringe Frankrike internasjonalt til Anfield de neste månedene.

Romano benektet imidlertid påstandene med en forklaring bak nylige rykter.

Romano skrev: “Mange spørsmål om Mbabane og Liverpool. ‘Falske nyheter kommer ikke ut fra ingenting’, kommentarer fra alle involverte parter.

“Ingenting mellom Kylian og #LFC i sommer.”

Hva?

Dette er ikke første gang Embape er knyttet til Liverpool i noen form, og det vil ikke være den siste.

Hans kontraktsstatus i PSG er fortsatt ikke løst, noe som er en viktig årsak til at rykter om mulige grep vil dukke opp igjen.

Pengene som trengs for å finansiere avtalen for Mbappe vil være på mer enn $ 100 millioner, og den slags penger er ikke noe som er tilgjengelig for Liverpool.

Det er av denne grunn at vi trygt må ignorere alle påstander om at Liverpool vil bringe Embafe til Anfield i sommer.

WHO?

Tony Malone, PSV Eindhoven-spiss.

Hvor?

Liverpool er interessert i å signere Malone i sommer, noe som er hevdet.

Ulike rapporter knytter de røde til Nederland, som for tiden er en del av landets lag i euro.

Fabregio Romano har sagt at Liverpool og Borussia Dortmund er interessert i Malone og ser mye etter å gjøre et grep i sommer.

“Malone kan være en mulighet ettersom han er et senter fremover, men han kan også spille i den nye offensive stilen i det portugisiske Dortmund,” sa Romano. 4-4-To podcast av Øst-India-komedie .

“Og Liverpool er interessert i ham.”

Hva?

Liverpool fortsetter å være assosiert med Malone, som er mye sitert for å ha en lys fremtid i sporten.

Å bringe en ny spiss til kloden i sommer ville være strålende, men bare hvis det er den rette spilleren.

Siden de røde vil hente inn unge og relativt forhandlingsaktører, kan Malone passe regningen på den måten.

Vi ser frem til å se om klubben har en genuin interesse i å bringe spissen til Anfield i sommer.

WHO?

Alexander Isaac, Real Sociedad Striker.

Hvor?

Spanske nyheter fortsetter å rapportere at Liverpool er interessert i å signere Isaac i sommer.

I følge IS, via Game Witness , Klubber over Premier League, inkludert de røde, blir “galne” for 21-åringen, som for tiden tiltrekker seg Sverige i Euro.

Rapporten sier at Sociedad ikke har noe press for å selge Star Striker og vil måtte betale fullstendig for sin frigjøring på 60 millioner m for at en avtale skal bli inngått.

Hva?

Ryktene om Liverpools interesse for Isaac vil aldri forsvinne.

Fans som ønsket å vite mer om ham, kunne se ham i aksjon for Sverige, og de ville vært veldig imponert over det de så.

Liverpool trenger et nytt perspektiv i sommer, og hvis klubben kommer inn i markedet vil du tro at Isaacs navn vil bli nevnt som en potensiell kandidat.