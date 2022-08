Liverpool vinner sesongens første trofé mot Man City: Holland savner det uunngåelige (VIDEO)

Takket være mål fra Trent Alexander-Arnold (21.), Mohamed Salah (83.) og Darwin Nunez (90.+4), vant Liverpool sitt 100. Community Shield med en 3-1-seier over Manchester City. I Citizens ble Kevin De Bruyne byttet ut på 73. plass.

For denne første kampen for sesongen regnet Jurgen Klopp med Núñez, hans nye senter kjøpt fra Benfica for 75 millioner i sommer. Imidlertid ble de rødes første store trekk diktert av Salah (3.). Liverpool-forsvaret fikk også heteslag da De Bruynes skudd ble avvist av Virgil van Dijk (7.). Alexander-Arnolds farlige situasjon ble mangedoblet da Nathan Ake (21.) åpnet scoringen med et krøllskudd fra høyre.

De Bruyne (24.), Riyad Mahrez (30.) og Erling Holland (33.) startet opprøret, men Adrien og Reds-forsvaret hindret alle angrep. Reds-målvakten strålte igjen da han blokkerte Mahrez (46.) angrep med begge hender.

Hvis de fortsatte i samme tempo, var ikke Citizens veldig aktive og Ederson reddet det andre målet da Nunez dukket opp alene foran dem (63.). De himmelblå fortsatte angrepet og ble belønnet med et mål fra Julian Alvarez, først avvist av dommeren (70., 1-1). Spenningen var kortvarig da Salah tok tilbake ledelsen for Liverpool med en straffe dømt for en håndball av Ruben Diaz (70., 2-1).

De røde lot Citizens komme (90. + 4, 3-1) før Nunez sikret seieren.

Holland ville hatt en ny sjanse til å redusere, men skuddet hans spratt av tverrliggeren (90. + 8).