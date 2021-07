Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain-skilt neste sesong

Liverpool skal angivelig støtte Alex Oxlade-Chamberlain for å signere en ny avtale neste sesong. De røde tror at han kan være en god spiller for dem.

Den kommer fra speilet. De sier Liverpool ser på Alex Oxlade-Chamberlain som en viktig ressurs neste sesong.

Dette skyldes først og fremst en nivåendring. J ஜூ rgen Klopp vil at han skal gå videre, noe som kan være nummer 10.

Dette er ikke det første beviset på at de krever det. Liverpool Echo Han sa det samme forrige måned, og antydet at Oxlade-Chamberlain kunne settes opp for å vise frem sin allsidighet.

Men speilet går videre med det. De sier Liverpool vil stole på Oxlade-Chamberlain for sin nye rolle – de vil ikke signere noen nye.

Både Dvo ஓ k Origi og Sherton Shakiri kan dra, men det blir ingen erstatning. I stedet vil Oxlade-Chamberlain motta en videre godkjenning.

De røde håper på en Oxlade-Chamberlain neste sesong

Vi skrev tidligere at Oxlade-Chamberlain har noen muligheter til å spille videre. Her er tre mulige XIer Hvis de går i den retningen.

Men vi vil understreke at det ikke er en god ide å ha muligheter. Vi liker virkelig Oxlade-Chamberlain Han spiller bra på trening – Men han er ikke pålitelig.

Skader eroderte ofte tiden hans med Liverpool. På dette tidspunktet tror vi det ville være veldig tåpelig å anta at han har passert fortiden.

Foto av John Powell / Liverpool FC via Getty Images

For ikke å snakke om hvor lett Liverpool blir. Utgangen av Guinea Wignold, paret som går videre med Oxlade-Chamberlain, etterlater hull i midtbanealternativene.

For nå kan Oxlade-Chamberlain alltid gå tilbake til midtbanen, men da vil Liverpool være kort – spesielt hvis Origi og Shakiri drar. Hvis han blir skadet, er de korte i to områder.

Så når vi synes det er riktig å støtte ham neste sesong, kommer ikke Oxlade-Chamberlain til å være troverdig. Skal signeres.