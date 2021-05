Liverpools Globe slo Manchester Uniteds det vi trenger ‘ Premier League

J ன் rgen Globe innrømmet en 4-2-seier for Liverpool Manchester United På Old Trafford hadde de “det vi trengte” for å holde liv i tilliten til Champions League-kvalifisering.

Liverpool er femte med 60 poeng, fulgt av Chelsea, Leicester med fire poeng og Leicester på 66. Et spill er tilgjengelig. Liverpool West Brom, Burnley og Crystal Palace har vunnet sine tre siste kamper, forbedret målforskjellen sin over Chelsea og Leicester og endte blant de fire beste.

“Dette er akkurat det vi trenger i denne situasjonen,” sa Klopp. “Vi er under stort press og vi må vinne kamper for å få en sjanse. Vi er her for å spille et lag i form. Vi er fortsatt i spillet og satser. [for the top four]. Vi kunne ha gjort det i kveld.

“Det er veldig seriøst – vi må komme oss raskt og gå tilbake. Vi spilte en god kamp, ​​gjorde nok for å vinne, så vi gjorde mange perfekte ting i kveld.”

Bare to mål fra Roberto Firmino og ett mål hver fra Diego Jotta og Mohamed Salah ble besvart av Bruno Fernandez og Marcus Rashford etter en andre United-fansdemonstrasjon mot Glaser’s rettigheter.

Endelig nektet Sadio Mane å vinke Klopps hånd mens de gikk. “Ikke noe problem,” sa lederen. “I går bestemte jeg meg for sent på trening for å gå med Diego Jota [in the XI]. Jeg pleier å forklare det, men det er ikke tid til det. ”

United kjenner seieren mot Fulham, som ankommer neste tirsdag Premier League, Innrømmet Ole Gunner Solskar lagets glatte mål igjen – å spille fra dødball eller bakfra. “Vi kan gjøre mye bedre,” sa han.

United-midtbanespilleren Fred ble rasist på sosiale medier etter kampen, den siste hendelsen i en sesong der han ble utsatt for et lignende misbruk av spillerne.