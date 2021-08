Virgil van Dijk starter for Liverpool med et sterkt blikk som den første gjesten på to vennskapskamper på Anfield mot utøveren Bilbao i ettermiddag.

Den nederlandske forsvareren kom tilbake til aksjon under en pre-season-turné i Club Austria forrige måned og kom tilbake til toppform med en tredje opptreden på sommerbordet mot La Liga-antrekket.

Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson parrer høyre og venstre på baksiden av Van Dijk Jond-trappen.

Følg Live: Liverpool vs Athletic Bilbao oppdateringer og analyse

Alison Becker, ny fra en ny avtale tidligere denne uken, gir tre navn til midtbanen til Jurgen Globe James Milner, Nabi Keita og Harvey Elliott.

Diego Jotta slutter seg til Mohamed Salah og Sadio Mane for å starte en flytende front, da de røde åpner igjen dørene for rundt 40 000 fans for det største publikummet siden mars 2020.

En ungdomsbenk ser Jack Cain, Rice Williams, Guide Gordon og Tyler Morton alle spille en stund mens de gjør noen siste arrangementer for Liverpool i forkant av neste ukes tur til Norwich.

Liverpool: Allison; Alexander-Arnold, Madip, Van Dijk, Robertson; Milner, Elliott, Keeta; Mane, Sala, Jota

Sub: Carius, Pitaluka, r. Williams, Gordon, Woodburn, Beck, Cain, Morton, Bradley, Cometio.