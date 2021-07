Liverpools svar på 179 millioner dollar på overføringskostnadene til Manchester United og Manchester United – Theo Squares

Liverpool-fans har full rett til å føle seg engstelige når de ser seg rundt i Premier League og ser på overgangsvirksomheten de ønsker å kjøre sine nærmeste rivaler.

Manchester United har avtalt en avtale om å signere Jadan Sancho fra Borussia Dortmund, som nå ser etter et trekk for Real Madrid-forsvarer Rafael Varaneva, mens Manchester City er opptatt av å signere både Harry Kane og Jack Grilish.

Andre steder er Chelsea klar til å flytte til Earling Holland, mens Leicester City allerede har hentet inn Patson Dhaka og Bakery Samare.

Selvfølgelig har J ர்க rgen Globe, R.P. Bør være igjen.

De var tross alt 17 poeng bak City forrige sesong fordi deres Premier League-tittelforsvar ble knust etter nyttår.

Men ettersom de røde rivalene gjør sine grep i overføringsmarkedet, gjenstår det å se hva Liverpool ellers vil gjøre i sommer.

En midtstopper var deres prioritet, og midtstopperen skyndte seg å signere etter slutten av forrige sesong.

Men fansen lengter kanskje etter en ny spiss, en erstatning for Guinea Wignold på midtbanen eller til og med en ny backup-rett, med følelsen av at Liverpool ikke vil gjøre slike grep i vinduet etter å ha fullført flere trekk. .

Men burde det være overraskende?

De røde trengte et senter og tok med seg et, og Globe var forståelig nok glad for å bli ansett globalt som hans sterke start-XI.

Det medfølgende panelet har ingen åpningshull; Alison; Alexander-Arnold, Connaught, Van Dijk, Robertson; Henderson, Babinho, Diego; Salah, Firmino, Mane.

Selvfølgelig kan du argumentere for at Joe Gomez eller Joel Madip tar ledelsen i midtstopperen foran Connaught, mens noen foretrekker å la Diego Jotta være foran Firmino, men når ting skiller seg ut, krever Liverpools sterke oppstilling minimal kirurgi.

Det samme kan ikke sies om konkurrentene.

City trenger en ledende spiss, Manchester United trenger en høyre hånd og midtstopper, og Chelsea trenger en spiss etter kampene til Timo Werner i sin første sesong i England.

Dette er posisjoner som dekkes av overgangsaksjoner i offentligheten, noe som tyder på at med et blikk på Citys lag kan de gjøre det samme på en annen venstreback, mens United vil ha nytte av en annen spiss og en annen midtbanespiller.

Men det er derfor Liverpools konkurrenter er i markedet for store pengesigneringer, og de røde, hvorfor ikke når ting står.

Globe fylte hullene på siden i 2018 da Van Dijk hentet inn 75 millioner, Alison 65 millioner og Bobbinho 39 millioner.

Når laget hans eldes, vil det være på tide for ham å investere på nytt, men den tiden er ikke nå.

For eksempel kan tyskeren måtte ta sine avgjørelser i tide når han mener det er på tide å forbedre de tre første, men til tross for mindre kampanjer fra Mane og Firmino i fjor, har paret ennå ikke blitt satt ut av beite .

Derfor er Liverpools sterke oppstilling praktisk talt unektelig, med mye dybde bak.

De røde vil bli ytterligere styrket for å øke den dybden, slik de gjorde da de hentet Jota i fjor sommer.

Selv om fjorårets skader var kjære for dem, var en slik situasjon enestående, og den eneste grunnen til at hullene dukket opp på Klopps lag.

Med slike som Van Dijk og Henderson nå tilbake fra avskjedigelse, er Liverpools lag tilbake til sin sterkeste posisjon, med Reds førstevalg som løfter sider i Champions League- og Premier League-vinnersidene.

Så forvent ikke at Liverpool-krigen i sommer koster en formue for en Sancho, Warren eller andre store navnestartere.

Globe hadde allerede fullført slike overføringsoperasjoner på høyt nivå for tre år siden.