‘Livet må fortsette’: Kaptein Arne Rinnan dagen Tampa byttet til Australia

Den norske sjømannen Arne Rinnan trodde han hadde gjort noe som sannsynligvis ville komme til overskrifter i et par dager.

Han var ikke trygg på å provosere fram en diplomatisk krise, forme et australsk valg eller bli en helt for rundt 400 asylsøkere i prosessen.

26. august 2001 sto kaptein Rinnan ved roret på MV Tampa, et norsk lasteskip som seilte over Det indiske hav mot Singapore.

Like etter middag endret Tampa kurs. Australske maritime myndigheter hadde sett en liten båt med ‘HELP’ malt på taket, og Tampa ble bedt om å lete i den.

Tampa reddet 433 asylsøkere, hovedsakelig afghanere, fra den indonesiske fiskebåten Palapa. AAP / Wallenius Wilhelmsen

Rundt klokken 17 ankom Tampa Palapa, en liten indonesisk fiskebåt som var farlig overfylt med mer enn 400 asylsøkere på vei til Australia.

La Palapa, som falt fra hverandre etter en voldsom storm natten før, sank.

Rinnan sier at han gjorde hva en ansvarlig kaptein ville gjøre.

“Det var egentlig ikke et flyktningspørsmål til å begynne med,” sa Rinnan, nå 81 og nesten 20 pensjonister. SBS frist fra sitt hjem i Norge.

“Når mennesker er i fare til sjøs, skal du hjelpe dem.”

Bekymret for helsen til asylsøkere, som hadde to gravide mellom seg, ledet Rinnan Tampa for nærmeste havn på juløya.

Men koalisjonsregjeringen, som strammet inn grensepolitikken i møte med et forestående valg, hindret Tampa i å gå inn i australske farvann.

Statsminister John Howard gleder seg over herligheten over gode meningsmålinger etter flyktningkrisen i Tampa. AAP.

“Jeg tror det er i Australias nasjonale interesse at vi trekker en grense for hva som blir et stadig mer ukontrollerbart antall ulovlige ankomster til dette landet,” sa daværende statsminister John Howard i et radiointervju den gangen.

Myndighetene krevde at Rinnan og Tampa forlot australske farvann. Rinnan nektet å gjøre det.

“Jeg var litt frustrert og forsto ikke hvorfor de forandret oss,” sa Rinnan.

“Men du vet, vi bodde ute i internasjonale farvann til situasjonen ble litt klarere.”

I en faks som ble sendt til immigrasjonsmyndighetene 27. august, sa Rinnan at situasjonen ombord på Tampa var “kritisk”.

“Hvis det ikke blir adressert umiddelbart, dør folk snart.”

‘Nær sikker død’

Abbas Nazari, nå 27, var en av 433 asylsøkere som ble reddet av Tampa.

Som medlemmer av den etniske minoriteten Hazara hadde Abbas og familien flyktet fra Afghanistan og datidens brutale Taliban -regime.

Deres beste sjanse for sikkerhet, sa Abbas, var å betale menneskesmuglere for å ta dem fra Indonesia til Australia.

Abbas tegner et skremmende bilde av fortvilelsen som oppslukte Palapa.

READ Forfatter som først publiserte i Tiverton Gazette er nå en bestselger Abbas Nazari (til høyre) med sine brødre og far på slutten av 1990 -tallet, før familien flyktet fra Afghanistan. Medfølgende.

“Her befant vi oss i dette endeløse åpne havet i en gammel, urolig fiskebåt i tre som ble truffet av bølgene,” sa han. SBS frist.

“Veldig snart begynte det å smuldre for øynene våre. Noen av bjelkene brøt, dekket gikk i stykker, det var hull i siden av båten, vi tok inn vann fra alle retninger.

“Og jeg husker at da jeg var syv år, vil det minnet alltid være med meg, for det er det nærmeste vi noen gang har kommet til en sikker død.

29. august, tre dager etter å ha reddet den menneskelige lasten fra Palapa, var Tampa fortsatt låst i en konfrontasjon med den føderale regjeringen.

Abbas sier forholdene var fryktelige ombord på den dårlig utstyrte Tampa. WALLENIUS WILHELMSEN

Rundt 9 -tiden, da skipets forhold ble forverret, returnerte kaptein Rinnan til australsk farvann og stoppet omtrent syv kilometer nord for juleøya.

Regjeringens svar var raskt og drastisk. I løpet av to timer ble rundt 45 SAS -soldater sendt for å ta kontroll over Tampa, og forhindret asylsøkere i å sette foten i Australia.

Asylsøkere ville tilbringe ytterligere tre dager i Tampa etter at den ble anklaget av australske soldater.

“Det var nesten som en krigssone,” husker Abbas.

– Det er skadde mennesker, mennesker som akutt trenger legehjelp. Du har enorm svimmelhet og diaré og alle slags plager og plager.

“Mange mennesker, inkludert meg, hadde virkelig dårlige hudforhold fra solbrenthet og fra å sove i vått tre så lenge.

“Vi hadde alle pus-fylte sår og huden vår var sprukket og blødde.”

‘Vi behandler dem fryktelig’

Krisen tok slutt 2. september, da andre land gikk opp for å ta imot flyktninger fra Tampa som Australia ikke ønsket.

Noen, som Abbas og hans familie, ville raskt bosette seg på New Zealand.

Andre ville bli i Nauru mens asylkravene deres ble behandlet i Australia.

READ Redning av nederlandsk skip fra Norge utsatt en dag Abbas har nylig kommet tilbake fra et Fulbright -stipendium i USA. Medfølgende.

Professor Harry Minas, en av Australias fremtredende psykiatere, var i den føderale regjeringens rådgivende råd for arrestasjoner på tidspunktet for Tampa -krisen.

“Asylsøkere i Tampa ble behandlet fryktelig,” sa han. SBS frist.

“De ble om bord i mange dager uten noen reell støtte; at skipet ikke hadde ressursene det trengte for mer enn 400 asylsøkere.

“Da de ble arrestert på åpent hav, mottok regjeringen veldig klare råd om de psykiske helsekonsekvensene av forvaringen, og det ble fullstendig ignorert.”

Han skulle senere besøke Nauru offshore interneringssenter, hvor en håndfull asylsøkere fra Tampa forsvant i tre år.

“Situasjonen i Nauru var fryktelig, spesielt når det gjelder den psykiske helsen til de som var der lenge,” sa professor Minas.

Rapporter fra Tampa -krisen. AAP.

Professor Minas mener at Tampa -saken utløste en grunnleggende og dypt bekymringsfull endring i Australias holdning til asylsøkere.

“Arven etter Tampa -saken fortsetter praktisk talt uforminsket.

“På alle viktige punkter har veldig lite endret seg. På den tiden ble det fattet beslutninger om hvordan Australia ville behandle asylsøkere, og jeg tror situasjonen ikke er så annerledes nå.

“Personlig skammer jeg meg over at landet vårt behandler asylsøkere slik det gjør.”

‘Livet må fortsette’

MV Tampa er for lengst borte, skipet ble skrotet i 2013, men krusningene av Tampa -saken kjennes fortsatt i dag.

I kjølvannet av Tampa -krisen implementerte Howard -administrasjonen et tøft nytt sett med politikk kalt Pacific Solution.

Blant andre tiltak tillot Pacific Solution at asylsøkere ble arrestert og behandlet på åpent hav, i nybygde interneringssentre på Manus Island og Nauru.

Pacific -løsningen forhindret også asylsøkere i å søke om flyktningstatus hvis de landet på australske offshoreterritorier som jul, Cocos og Cartier -øyene.

Australia ble fordømt av mange for hardheten i Stillehavsløsningen.

– Mange bona fide flyktninger som ble fanget opp i politikk, gjennomgikk lange perioder med isolasjon, psykiske vansker og usikkerhet og langvarig separasjon fra familiene sine, sa FNs representant Richard Towle i 2008.

Men tiltakene, og John Howards håndtering av Australias grenser generelt, var populære blant velgerne.

10. november, mindre enn tre måneder etter Tampa -krisen, vant Howards koalisjonsregjering sin tredje periode, og økte sin stemme med tre prosent etter at han konsekvent ble etter i meningsmålingene.

Tidligere immigrasjonsminister Philip Ruddock i 2013 sa at han ikke angrer på håndteringen av hendelsen.

“Hvis det du argumenterer er at du rett og slett viker for de som støtter deg, som et land, vet du etter min mening at det har en mye mer skadelig ulempe, og du må svare med en viss besluttsomhet,” sa han i det øyeblikket.

“Og det var akkurat det vi gjorde.”

READ Kina ser virusutbrudd i Nordøst, Health News, ET HealthWorld Kaptein Arne Rinnan på New Zealand med noen av asylsøkerne reddet av Tampa. Ross Land / Getty Images

Kaptein Rinnan og Tampa -mannskapet ville bli overøst med ros i månedene og årene etter hendelsen.

I 2002 tildelte FN Tampa -mannskapet Nansen -prisen, med henvisning til deres “personlige mot” og “engasjement for å beskytte flyktninger.”

Rinnan ville også bli en helt for mange av flyktningene som ble reddet av Tampa.

“Vi husker de fatale timene da den lille trebåten vår ristet i vinden”, lyder et av de mange brevene som overlevende sendte fra Tampa til Rinnan i årene som fulgte.

“Du er en edel viking med visdom og medmenneskelighet. Min yngste sønn vil legge et bilde av deg på rommet hans, og kona min kysser hendene dine i takknemlighet. “

Rinnan tok sin siste tur i 2002, og 20 år etter Tampa -affæren nedtoner han sitt engasjement som ingenting annet enn handlingene til en ansvarlig sjømann.

“Det vi gjorde var bare å redde mennesker som var i fare til sjøs,” sa han.

“Jeg visste ikke hvordan jeg utnyttet dette, som du sier. Jeg fortalte kona mi den kvelden at det kan komme på nyheter neste morgen.

“Jeg er stolt av det, men det er ingenting jeg snakker om og tenker på. Livet må fortsette. “