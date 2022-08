Livia Dushkoff: «Jeg ble oppfordret til å gjøre Reality TVs «The Angels'»

« Ærlig talt, jeg elsket det Modellering og deling av juryen til Miss Belgium med David Jeanmott fortalte oss. Jeg ville lukket øynene og gjort det igjen. Reality-TV har ofte en sleip side, men det er ikke hva det var for ti år siden. Folk var veldig ekte. Nå prøver folk å modellere hverandre. De er veldig overfladiske, men ikke så mye før.» Livia Dushkoff er spontan av natur og har gode minner fra eventyret sitt. «Så kom jeg godt overens med produksjonen av TF1. Og redigeringen ga meg ikke noen ulempe. De respekterte personligheten min. Så fikk jeg muligheten til å vise senere at jeg ikke var et en-kvinne realityprogram å lage dette. En buzz, jeg ble tilbudt Les Anges to ganger og jeg avslo det. La Villa Det er det samme med des coeursbroken. Denne typen manusbasert reality-program hvor du allerede er i et forhold, alt er instrumentalt, jeg var ikke enig . Hvis jeg ønsket å gjøre det for å skape en buzz, ville jeg ha blitt der.»

Han siterer eksemplet med Nabila for å beklage hva denne formen har blitt. «Da hun skapte oppstandelse, holdt alle andre fast med henne og spilte storbrystede, litt sprø bimbos. Bortsett fra at hennes «hallo hva» var ekte. Resten ble grenseparodier på det som hadde gått før. . Og for å konkludere: «Jeg hadde aldri tenkt å utgi meg selv som en tosk. Helt plastisk… Jeg forstår ikke engang jenter og gutter som gjør realityprogrammer for å vise plast nøyaktig, det viser dumheten i tingen. Nabila, det var bekymringsløst, hennes Men i dag er det ingenting naturlig, vi mister troverdighet.