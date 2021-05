Liz Cheney sier at flere lovgivere ville ha stemt for å skylde Trump, men ‘frykt for deres liv’

Wyoming-representant Liz Cheney har sagt at noen republikanske lovgivere stemte for Donald Trumps død av frykt for livet, men ikke fordi de mente presidenten var uskyldig for forbrytelsen.

Den republikanske lovgiveren sa til CNN på fredag ​​at “det er for mange medlemmer til å tro på materiell og politikk og idealer,” med henvisning til tiltalen til etterfølgelsen av de dødelige amerikanske Capitol-opptøyene.

“Hvis du ser på stemmene for tiltalen, er medlemmene redde for deres egen sikkerhet. I noen tilfeller var det medlemmer som fortalte meg at de var redde for livet,” sa Cheney og la til at mange medlemmer av Kongressen sa at hun hadde hørt om denne frykten.

“Det forteller deg hvor vi er som land, medlemmer av kongressen ikke kan stemme, eller de kan føle at de ikke kan på grunn av sin egen sikkerhet,” la han til.

Hans uttalelser kom bare noen timer etter at den republikanske representanten i New York, Elise Stephanik, som har en mer konservativ avstemningsrekord enn rep. Cheney, ble valgt til House Geop-formann.

Det som skiller de to kvinnene er at fru Stephanic har avvist den “store løgnen” om at valget ble rigget fra den tidligere presidenten.

President Cheney House ble utvist fra sitt presidentskap i Representantenes hus etter at han gjentatte ganger fordømte Trump og hans falske påstander om at valget i 2020 var blitt rigget.

“Vi har sett utviklingen av en vanlig situasjon der konspirasjonsteorier er gjennomgripende, der i mange tilfeller blir de gutta villedet og tror på ting som ikke er sanne,” sa Cheney til CNN.

“Derfor tror jeg vi alle har en plikt til å sørge for at vi gjør alt vi kan for å uttrykke sannheten, å stå opp for sannheten og å stå opp for grunnloven og våre forpliktelser.”

Rep Cheney stemte for å gjenvelge Trump i 2020, men angret senere den avgjørelsen.

Han var en av ti republikanske lovgivere som stemte for å skylde Trump for hans handlinger som førte til de 6. kapittolopptøyene i januar.

MS for å forhindre at tidligere president blir gjenvalgt i 2024 Cheney lover å gjøre alt i sin makt.

«Jeg kommer aldri til å støtte det Joe Biden det var leit å høre [for Mr Trump]Ms Cheney fortalte også ABC.

“Dette er en politikkbasert avstemning, objektorientert og bra for landet når det gjelder politikken han legger fram. Men jeg synes det er rettferdig å si at jeg beklager det jeg stemte på.”

Siden Trumps løgner om opptøyene 6. januar og president Bidens valgseier, har Cheney snakket åpent mot den tidligere presidenten.

“Vi må erkjenne hva det betyr for en nasjon som ikke anerkjenner en tidligere president og fortsetter å antyde at vårt valgsystem ikke kan fungere og folks vilje ikke kan gjøres,” sa han.