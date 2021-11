“Lobbyister fra oljeindustrien gir store delegater til klimakonferansen” | Økologi

Deres representasjon er rundt tjue medlemmer mer enn de største representantene for landene, som representerer bedriftens ansvarlighet til frivillige organisasjoner, bedriftens Europa-overvåking, Glasgow kaller ut forurensere og globale vitner. I tillegg er delegasjonen større enn den samlede representasjonen av de åtte landene som er mest berørt av virkningene av klimaendringene de siste to tiårene.

Glasgow Climate Change Conference anser det som «viktig» å holde temperaturene under 2 grader og om mulig under 1,5 grader. Ifølge de siste tallene fra FN er dagens innsats for å redusere CO2-utslipp ikke nok for å nå dette målet.