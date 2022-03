Logic Pro og MainStage optimalisert for Mac Studio, med tilleggsfunksjoner

Utgivelsen av Mac Studio (de første enhetene skal komme innen slutten av uken) vil bli ledsaget av programvareoppdateringer fra Apple, slik at du kan dra full nytte av de gigantiske egenskapene til disse nye maskinene. Dette er allerede tilfelle for to av de viktigste lydorienterte applikasjonene, profesjonell logikk og hovedscene.

Logic Pro versjon 10.7.3 tilbyr optimert ytelse for M1 Max- og M1 Ultra-brikkene (så MacBook Pro M1 Max bør også dra nytte av det). Lydredigeringsprogramvaren muliggjør også romlig lydovervåking med dynamisk hodesporing, samt overvåking via binaural gjengivelse som gir innsikt i mer presist romlig lydavspilling i Apple Music. Du trenger macOS 12.3 for å bruke den.

MainStage, som er dedikert til lydbehandling under liveopptredener, ønsker et nytt design velkommen.» renset », en utvidelse av lydbiblioteket (120 patcher, 50 sett, 2800 looper …), og også en optimalisering for Mac Studio. Til slutt, la oss ikke glemme garasjeband med en oppdatering som forbedrer stabiliteten og bringer rettelser.