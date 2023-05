Lois Obanta målscorer fortsatt med Lens, Leandro Trassart vinner mot Chelsea

Linsen slo av Toulouse Brecht DejagèreDet regnet 1-0 med det 18. målet denne tirsdagskvelden Lois Opanda Tre dager etter fiolenes kroning i Coupe de France, returnerer RCL til Ligue 1 etter kampdag 33, ett poeng bak de franske fotballmesterne Marseille Dolphin.

Lensois, 3., som dominerte den første halvtimen av kampen, viste realisme og åpnet scoringen med en vakker heading fra deres stjernespiss (33.), selv om han ikke klarte å gjenta forseelsen i 2. periode til tross for to vakre situasjoner (64. ). , 82.) ytelse å rapportere i hans sted (83.): Alle 18 prestasjoner seedet av de røde djevlene har kommet fra komplette spill. En stoppfase etterfølges av ingen mål. Han er den eneste personen som har oppnådd denne bragden i fem store mesterskap.

Leandro Trassart, i mellomtiden, er i tittelkampen med Arsenal. De KannadasManchester City ga fra seg topplasseringen til Manchester City søndag, og slo Chelsea 3-1 på kvelden som en del av kampdag 34 i Premier League for å gjenvinne ledelsen i det engelske mesterskapet.

Drozdard startet kampen for Arsenal og han scoret et skudd. Martin Odegaard (18, 31). Gabriel Jesus Han scoret det tredje målet på 34 overs. Noni Maduke Andre omgang (65.) brakte stillingen til 3-1 Blues Kunne ikke komme tilbake. Trossard ble byttet ut Gabriel Martinelli I det 59. minutt. Arsenal, som kom tilbake til å vinne etter fire kamper uten seier, forblir på førsteplass med 78 poeng, selv om de er to kamper foran Manchester City (76). De Byboere av Kevin De Bruyne De tar imot West Ham onsdag i en sen kamp den 28.