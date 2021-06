Lokal Fox News-reporter Ivory Hecker oppfører seg frekt på værsendinger og hevder Fox Corp forvirrer seg selv

En reporter fra Houston Fox 26 forlot manuset under en direktesending og beskyldte ham for å være “forvirret” av organisasjonen.

Ivory Hecker slapp bomben da studioet gikk til henne for en liveoppdatering om hetebølgen i Texas.

Før hun fordypet seg i nyhetene, tok fru Hecker seg et øyeblikk for å oppfordre seerne om at nettverket eid av Fox Broadcasting presset henne til å holde “litt informasjon” fra seerne, og at hun ikke var den eneste som snart ville gi ut “noen opptak av hva som skjedde bak kulissene “.

“Før vi kommer til den historien, vil jeg gi seerne beskjed om at Fox Corp forvirrer meg med å holde litt informasjon fra deg. Fra de tingene jeg samler inn, er jeg ikke den eneste reporteren,” sa han.

“Jeg kommer til å gi ut noen innlegg om hva som skjer bak kulissene hos Fox fordi det gjelder deg, publikum,” sa han.

Han uttalte videre at han deler disse hemmelige postene med Project Veritas, en beryktet høyreekstrem gruppe som er beryktet for å produsere villedende redigerte videoer av sine skjulte operasjoner mot store og venstreorienterte organisasjoner.

“Jeg så en nonprofit pressegruppe som heter Project Veritas, som skal hjelpe til med å publisere den i morgen,” la han til. “Så, spill dem.”

I en uttalelse til Newsweek sa Hecker at hennes forhold til Fox tok en “mørk vending” i august i fjor etter et intervju med en ikke navngitt person.

“De bestemte seg for at de ikke likte det intervjuematerialet sa, og de fortsatte med å trakassere og baktale meg internt,” sa han til Newsweek. “Da jeg ble invitert til et menneskelig ressursmøte i desember, visste jeg at jeg ikke jobbet for et presseselskap og fikk beskjed om å beholde min støtte til ytringsfrihet og sensur – de er ikke noe å snakke om offentlig.”

“Det kan ikke være noen reell journalistikk i sensorsammenheng,” la han til. “Ekte journalistikk krever et uavhengig talemiljø.”