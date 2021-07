Loki Episode 5: Marvel-fans bind for øynene ved tilførselen av det bisarre Thanos Copter-monumentet

Siste kapittel av Loki Omtalte referanser til noen ganske rare øyeblikk fra Marvel-historien.

Etter hendelsene i den siste uken, Loki (Tom Hiddleston) beskjærer seg mot Renslayer (Kuku Mbada-Ra), blir han ført til The Vacuum, et sted fylt med avviste variasjoner.

Dette er stedet å sende Time Variations Atroity (TVA) etter at alle auberginesortene har laget sine egne Nexus-arrangementer, og produsentene hadde det veldig gøy med de morsomste Marvel-tegneserieøyeblikkene i bakgrunnen.

En slik tillatelse er det gule helikopteret med navnet Thanos skrevet på siden. For uinnvidde blir Thanos-kopteren fjernet rett fra “The Cat and Cosmic Cube” der Matt Titan (spilt av Josh Brolin) kan sees flyr i et knallgult helikopter.

I Spidey Super Stories # 39, Han prøver å stjele Desaract mens han flyr i helikopter – og mislykkes etter å ha blitt arrestert av politiet (ja, faktisk).

Bildet av en av Marvels mest skremmende og største karakterer som kjører et så lite kjøretøy, ble et populært monument blant leserne i dette øyeblikket.

Disse leserne kan ikke tro at det nå har blitt kanonisk i MCU (Marvel Cinematic Universe).

Thanos Copter gjorde den til den femte episoden av ‘Loki’ (Disney Plus)

“Jeg kan ikke tro at Marvel faktisk ble satt på helikopteret,” skrev en fan, mens en annen la til: “They’re Codom. Thanos Kobber i episode 5 LokiOk Logoffice Du er fullstendige legender. “

Thanos-notatet kommer til en seer noen dager senere Så en spennende beskrivelse av skurken Avvik fra showets endelige studiepoeng.

Loki Neste onsdag (13. juni) avsluttes med sin sjette og siste episode.

Vi kan motta provisjon fra noen av lenkene i denne artikkelen, men vi vil aldri la dette påvirke innholdet vårt.

Serien er tilgjengelig for streaming Disney Plus.