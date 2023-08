LOL Dette er banalt, IJBOL erstatter det på sosiale nettverk og instant messengers

Feil integrert i et ord koreanskIJBOL sprer seg som ild i tørt gress på sosiale medier generelt, spesielt på TikTok og instant messengers.

Etterfølger til LOL, LMFAO, ROFL etc.

Populær kodet i 2009 Online Urban DictionaryIJBOL er en lang seksjon tradisjon Engelske forkortelser for ukontrollerbar latter:

LOL = le høyt, le høyt. Oversettelse: le høyt, le høyt.

LMFAO = Å le av meg i ræva. Oversettelse: banke rumpa i bakken.

ROFL, ROTFL = rulle på gulvet/rullete ler. Oversettelse: rullende på gulvet ler.

Igjen av koreanske popfans

De begivenhet IJBOL vier en serie artikler fra amerikanske medier til: Mashable, New York Times, New York Postetc

I følge Mashable dukket akronymet IJBOL opp fra glemselen via fanfellesskap i 2022. K Pop (pop, musikk og musikalske grupper fra Sør-Korea). Fra K-POP til TikTok, IJBOL har skapt sin morsomme måte å nyte sommeren 2023 på som aldri før.

+ Tweet nedenfor: «En ting med Kylian er at han alltid vinner IJBOL-kampen»

Disse andre engelske forkortelsene

Mer vanlig slutter IJBOL seg til listen over engelske forkortelser akseptert av fransktalende: