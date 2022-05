Lona «ødela» etter en makeover av utrolige endringer: Nicholas Waldorf presenterer sin versjon

I februar delte Lona sin verste opplevelse offentlig på prosjektet Incroyables Transformations, der hun tydeligvis ikke likte makeoveren hun gjorde. «Hvordan finner vi Lona Duo Gulv Når ble det bare snittet da jeg var vakker? Jeg gråt av det på badet og så hele natten «, Hun avslørte senere for Télé-Loisirs. «De kuttet meg 2000 euro forlengelser. De ga meg kjedelig hår. Det er så ille, når jeg er ferdig med håret, forsvinner halvparten av det «, Hun protesterte.

Nicholas Waldorf ble nettopp målrettet av disse anklagene fordi han var frisørstjernen i showet. Han var så langt taus om den dårlige publisiteten som den tidligere reality-TV-kandidaten stadig ga ham at han endelig snakket med våre kolleger fra Meldi. Lona løy for ham og var det «Puste».

I et intervju datert 18. mai gir Nicholas Waldorf siden av historien. «Å justere Lona var en stor sjanse for meg fordi hun har vært et symbol på litt nedgang de siste årene. Jeg var så stolt av å tenke på det (…) hun kunne ikke se hva vi gjorde for henne» Hun kunne ikke egentlig være objektiv, men at det var en av de mest dramatiske endringene. Hun var på topp, men jeg tror det er mange endringer, hun er ikke klar.», Frisøren påpeker at Lonas dosering er kald i ansiktet. «Hun endret mening om å skyte fem ganger til. Så jeg visste at vi var i en veldig komplisert personlighet, men jeg sa til meg selv «synd».«Så blir han irritert:»Hun løy. Hun sa at jeg farget skjønnheten hennes og klippet håret hennes kort. Jeg kan fortelle at hun var veldig blond og hadde langt hår«. Før du er ferdig:»Du kan ikke tvinge de som snakker tull til å snakke intelligent!»

Utgivelsesdatoen for episoden med Lona er ikke kunngjort ennå.