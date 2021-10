Lona var veldig hard mot datteren Mindy som ble forlatt ved fødselen

Borte er dagene da Lona var et ekte symbol. Helt siden hun spilte hovedrollen i “Loft Story” i 2001, har Lona likt å gå ned til helvete. Selvmordsforsøk, alle slags kontroverser, ganger på et psykisk sykehus, Lona kunne ikke være en perfekt mor.

Før hun ble kjent, fødte hun en babyjente ved navn Lona Mindy. Lona var 20 da datteren ble født. Stjernen, som ikke likte babyen, bestemte seg for å sette henne på DDASS.

Ved flere anledninger skal Lona ha forsøkt å få kontakt med datteren igjen. Sistnevnte benektet alltid: ” Hun vil være i hjørnet. Hun vil ikke lenger kommunisere med meg. Jeg føler at jeg har Blake. Jeg blir ikke utvist! Etter en stund bør du stoppe! Selv om hun er et familiemedlem og sier at hun ikke vil se deg fordi hun ikke vil være som deg, lar vi det ligge. Jeg har nettopp slettet telefonnummeret hennes, i hvert fall er jeg sikker på at jeg ikke vil ringe henne tilbake “, Innrømmet hun åpent i bladet her.

Hun fortsetter: ” Der har jeg for øyeblikket tegnet et fort på toppen av det. Da jeg vokste opp, led jeg til det punktet at jeg ikke så henne vokse. Nå skjøv hun meg bort og jeg gråt nok, så nå vil jeg gå. ⁇