London Postal arbeidere deler smultringer fra uavhentet pakke: De havner i uheldig tilstand, smultringer med cannabis

Det britiske postkontoret kunngjorde torsdag åpningen av en etterforskning etter at en video dukket opp på sosiale medier som viser ansatte i London i forfall etter å ha spist en cannabiskake fra en uavhentet pakke.

“I dag har alle postbudene i Clapham (sør-London) ved et uhell spist brownies og måtte hente dem en etter en fordi de ble steinet,” Les den slettede videoutskriften nå. Dette viste postmannen som med vanskeligheter dyttet vognen sin, og en av kollegene kastet på ham «I’m really stoned», etter å ha spist kaker fra en pakke forseglet med «Edibles (edibles ed) av Pablo Chocobar».

åpen etterforskning

Tilsynelatende dukket den samme postmannen opp sittende på gulvet sammen med en av kollegene og forklarte: “Han spiste to av dem.” «Jeg tok fire,» korrigerer den sittende mannen. Royal Mail forklarte at de tar denne saken “ekstremt alvorlig”, bekreftet at de forventer den beste oppførselen fra agentene deres “til enhver tid”. “Vi har satt i gang en etterforskning som vil avgjøre om noen tiltak, inkludert disiplinærtiltak, bør iverksettes,” sa han. Det sa en talsperson for AFP i en e-post til AFP.

Det ser ut som brownies kom fra en pakke som ikke var hentet på en måned. Og “Royal Mail” bekreftet at den “minner alle sine leveringstjenesteansatte om de riktige prosedyrene for varer som ikke har en leverings- eller returadresse.”