På noen av Londons rikeste gater har antallet tomme butikker nesten doblet seg siden utbruddet startet. Ting blir bare verre.

Det synet Eier av Crown Estate, Recreation and Shopping District og utleier som forvalter eiendomsporteføljen til British Monarchy. Selskapet kuttet sin verdivurdering i kapital med rundt மில்லியன் 700 millioner dollar (978 millioner dollar) i mars til 7. 7,7 milliarder dollar, ifølge inntjeningsrapporten torsdag.

“På dette tidspunktet forventer vi at vår grunnleggende visjon blir verre før den forbedres,” sa Crown CEO Dan Labat til journalister. “Når bedrifter prøver å få føttene tilbake, avhenger det av fotball og fysiske utgifter i motsetning til online utgifter.”

Foten på Regent Street i London, som selskapet eier med Norges suverene formuefond, falt i gjennomsnitt med 75% i året i mars, og stengte butikker som henvender seg til turister og kontorarbeidere. Ledige stillinger i hele eiendelene i hovedstaden steg til 8,2 prosent fra 4,7 prosent for et år siden.

Kronen, som også eier kjøpesentre og butikker rundt STORBRITANNIA, rapporterte sitt samlede inntektsresultat ned 21,9% til 9 269,3 millioner. Dette overskuddet returneres til Storbritannias statskasse, som bestemmer en prosentandel for å finansiere den kongelige familien.

Tilfeller av delta-varianten av koronavirus spissen rullet den britiske vaksinen til tross for en rask vaksinering. Dette fikk regjeringen til å utsette fjerningen av de gjenværende låsebegrensningene og utvide forbudet mot utkastelse av kommersiell eiendom innen mars neste år, noe som har utløst branner fra grunneiere.

Crown vurderer nå detaljhandelen og kan gjøre fremskritt med noen salgs- og alternative planer, sa Labat. Selskapet eier også britiske hav, noe som bidro til å kompensere for behovet for maritim boom for sin tradisjonelle eiendom.

Selskapet har en samlet porteføljeverdi på over 14 milliarder kroner, heter det i rapporten.