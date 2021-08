Longboats norske oljeletingaktivitet ble godkjent

Det Nordsjøbaserte selskapet, som ble opprettet av Energy Entrepreneurs Group, har avtalt å kjøpe aksjer i en rekke forskningslisenser med mer enn 1 milliard dollar i muligheter.

Det norske olje- og energidepartementet har godkjent oppkjøpet av Longboat Energy, et konsern bak Faro Petroleum.

Boringen av den egyptiske ørnemuligheten, som skal begynne senere denne måneden, er den første av syv brønner som skal bores på norsk kontinentalsokkel (NCS) i løpet av de neste 18 månedene av Longboat.

Boreprosjektet er rettet mot 104MMbobo1s netto gjennomsnittlige fremtidige ressurspotensial, med forventet 220 MMboe1 revers og oppfølging. Prosjektet sies å ha potensial til å generere en formueverdi på mer enn 1 milliard dollar basert på presedensen.

Gårdskontraktene er en omvendt oppkjøpstransaksjon etter AIM -regler, og handel på London Stock Exchange vil bli kansellert når Longboats ordinære aksjer er gjort opp. Når det omvendte oppkjøpet er fullført, vil selskapet slutte å være et investeringsselskap i henhold til AIM -reglene, og vil i stedet bli en driftsenhet.

Longboat-sjef Helge Hammer sa: “Vi er glade for å kunngjøre denne milepælen for Longboat å bli med i et utvalg selskaper som eier olje- og gassaktiva på norsk sokkel. Vi planlegger det. Vi ser frem til å helle den første brønnen i vår flerbrønn prosjekt.”