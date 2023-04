Longines presenterer Spirit Flyback: «Pioneering Flyback Chronographs»

LONGINES SPIRIT-kolleksjonen er en fortsettelse av presisjonsinstrumentene skapt av merket, for å følge de største oppdagelsesreisende i deres erobring av luft, hav eller land. Den er nå beriket med en kronografklokke utstyrt med en flyback- eller flyback-funksjon, noe som vitner om Longines» banebrytende rolle i utviklingen av denne teknologien. Den nye LONGINES SPIRIT FLYBACK illustrerer pionerånden som har animert urmakerhuset siden oppstarten og feirer gårsdagens og dagens eventyrere med verdighet.

Longines Spirit-kolleksjonen er beriket med en klokke utstyrt med en flyback-funksjon, en komplikasjon som er uløselig knyttet til merkevarens rike arv. Longines produserte sine første flyback-utstyrte modeller i 1925 og søkte patent på den 12. juni 1935. Sistnevnte ble registrert 16. juni 1936 – en verdensnyhet. Spesielt tilbyr flyback piloter en praktisk og rask enhet for suksessivt tid på forskjellige stadier av flyvningen og dermed lette navigasjonen. I tillegg er mange de legendariske pionerene som har satt sin lit til Longines for å gjøre det umulige til virkelighet. Richard Byrd topper listen over de som har dratt nytte av merkets erfaring. Utstyrt med Longines-instrumenter var han den første mannen som fløy over Sydpolen, en unik bragd som gjenspeiler pionerånden som har ledet timeglassmerket siden starten.