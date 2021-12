Lønn, miljøkuponger, biler…: alt som endres 1. januar

Endring av miljøkuponger

For øyeblikket kan miljøvennlige kuponger utstedes i to forskjellige former. Den føderale regjeringen har godkjent et utkast til kongelig dekret for å endre denne muligheten.

Foreløpig kan den utstedes på papir eller i elektronisk form. Fra 1. januar 2022 vil dette kun være mulig elektronisk. Papirmiljøsjekker som fortsatt er utstedt frem til 31. desember 2021, vil forbli gyldige til 31. desember 2023. Etter denne datoen vil papirmiljøsjekker være permanent borte.

Mot lønnsskalering

Begrensningen, 1. januar 2022, for lønn til ansatte i CP 200, den viktigste felleskomiteen i staten, kan være så høy som 3,56 %, ifølge de siste SD Worx-beregningene.

Å katalogisere som dette ville ikke vært uhørt i godt ti år. Nivået på indeksen som skal brukes 1. januar 2022 vil ikke bli endelig kjent før inflasjonstallene for desember er satt.

Tariffene øker i Proximus og Orange

Proximus-kunder med eldre nett-tv-pakker og Orange-kunder, fast internett og TV, betaler mer for sitt abonnement fra 1. januar 2022 (Proximus) og 17. januar (Orange). På den annen side planla ikke Telenet å øke prisene etter å ha økt dem sommeren 2021.

Proximus-kunder med Internett- og TV-pakker “Minimus” og “Familimus / Tuttimus” vil betale ytterligere 1,5 euro per måned, og når henholdsvis 62,5 og 73,5 euro per måned. For pakker med fasttelefon, TV, fasttelefon, Internett og «Start» (fasttelefon, Internett, TV), vil månedsprisen øke med 1 euro. Disse pakkene er ikke lenger tilgjengelige for nye kunder eller markedsføres ikke lenger aktivt. Mengden Flex-pakker forblir uendret.

I tillegg vil operatøren øke prisen på alle Internett-abonnementer bortsett fra pakker med 1 euro per måned for enkeltpersoner, og de som har en Proximus-fastlinje som ikke er en del av pakken vil betale ytterligere 0,5 euro.

Til slutt vil også prisen på den andre set-top-boksen øke, fra 6 til 8 euro per måned, samt TV Replay +-produktet, som vil stige fra 5 til 6 euro per måned. Prisene for mobilabonnement forblir uendret.

Hos Orange vil prisene på Love, Home og Boost-pakkene bli justert. For tjenester inkludert fast internett vil økningen være €2 per måned, og for tjenester inkludert fast Internett og TV vil økningen være €3 per måned. Alle andre priser forblir uendret.

Kjøretøy forbudt i Brussel

Fra 1. januar 2022 vil Brussel Low Emission Zone (LEZ) krysse en ny terskel med forbud mot Euro4 standard dieselkjøretøy for å redusere luftforurensning. “Dette kurset er viktig fordi dette er siste generasjon dieselbiler som ikke trenger å være utstyrt med partikkelfilter. Disse forurenser mer enn andre. De slipper ut store mengder fine partikler,” Brussel fremhever miljøet.

Konkret vil ikke de involverte bilene, varebilene, bussene og minibussene kunne reise innenfor LEZ, som dekker 19 kommuner i Brussel.

Som i tidligere LEZ-økninger, introdusert i 2018, forventes en overgangsperiode på tre måneder å løpe frem til 1. april 2022, fra hvilken dato førere som bryter brudd vil motta en bot på €350.

Maksimal fritaksgrense for arbeidende utsendinger

Stipendstudenter som mottar inntekt fra sosial integrering (RIS) vil se en økning i det sosiale og yrkesmessige fritakstaket de kan kreve når de jobber, opp til det maksimale som gjelder for ikke-stipendmottakere, dvs. en korridor fra 72,23 euro per måned til 264,13 euro per måned. Dette tiltaket som startet ved starten av koronakrisen vil være endelig fra 1. januar.

Det flamske parlamentet kutter parlamentsmedlemmers lønn med 5 prosent

Det flamske parlamentet vil kutte lønnen til sine varamedlemmer med 5 %. En resolusjon stemt i denne retningen i desember 2019 av Jan Jambons regjering ble ikke implementert.

Øke fødselspenger for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende får økt fødselspenger for uker med hvile som ikke begynner før 1. januar 2022.

I de første fire ukene av fødselspermisjonen vil beløpet være opptil 752,34 euro ved full hvile og 376,17 euro ved deltidshvile. Fra den femte uken kan den stige til 688,12 euro ved full hvile og 344,06 euro ved halvtidshvile.

Det ble lagt høyere avgifter på diesel- og bensinselskapenes biler

Fra 1. januar øker avgiftene på biler til diesel- og bensinselskaper. Den avgiftspliktige fordelen for disse bilene øker på grunn av den årlige justeringen av karbondioksidstandarder, gjennomsnittsutslippene fra nyregistrerte biler.

På grunn av de lave gjennomsnittlige CO2-utslippene i Belgia, og takket være “grønngjøringen” av spesielt kjøretøyparken, har referansene blitt endret. For bensin, naturgass og LPG-kjøretøy faller standardutslippene fra 102 til 91 gram CO2 per kilometer. For dieselbiler faller det fra 84 til 75 gram CO2 per kilometer.

Disse reduksjonene betyr en økning i andelen karbondioksid fra biler som slipper ut mer, og dermed en økning i skattepliktige fordeler.