Lønningene øker med 2,5 prosent på fredag

April hadde termin og blir ikke lang: Lønn skal etter planen indekseres fra og med 1. april fredag, melder Statec i en pressemelding.

Statistikkinstituttet beregner en årlig inflasjonsrate på 6,1 % for mars måned.

Den var 3,6 % i januar og 3,6 % ved utgangen av fjoråret.

Resultat: Det halvårlige gjennomsnittet for 1.1.1948 base-linked indeksen for mars har krysset terskelen på 918,17 poeng som den nye indeksen starter fra. Så lønningene vil øke med 2,5 % fra 1Vers April. Dette er den minste kvalifiserte sosiallønnen på €2776,05 per måned (i stedet for 2708,35), og den minste sosiale lønnen på €2313,37 (i stedet for €2256,95) for ikke-kvalifiserte ansatte.

De endelige og detaljerte resultatene av den nasjonale konsumprisindeksen for mars måned vil bli publisert den åttende april.

Det gjenstår å se hva som skjer med den andre indekseringen,

Som kan falle mot slutten av året hvis prisene fortsetter å stige, ifølge Statec

. utsatt,

Foreslått av regjeringen

Og

Godkjent av ledelsen

For å hjelpe bedrifter med å håndtere disse økende kostnadene, har ikke fagforeningene akseptert det ennå.

Det er derfor de ber om nok motpart i skattefradraget

. den neste

Møtet er berammet til torsdag 31. mars.