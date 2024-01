Lønnsindeksering i Belgia i januar 2024: har du blitt påvirket og hvor mye får du?

For å bedre forstå hva dette konkret representerer for de 500 000 ansatte i Joint Commission 200, la oss ta et eksempel: Patrick, en vallonsk ansatt basert på CP 200, tjente rundt 2500 euro brutto per måned i desember 2023. Fra januar 2024 , vil lønnen hans øke med 1,48 % etter indeksering, noe som vil gi totalt €2 537 per måned.

Hva er utviklingen av belgisk inntekt? Hva er effekten av dette på kjøpekraften deres? (grafer)

Arbeidstakere som er avhengige av andre fellesutvalg bør også forvente at inntektene deres øker. Men ikke alle i samme takt. Dette vil særlig være tilfelle for ansatte i trelasthandelen (+0,51 %), begravelsesbyråarbeidere (+0,98 %), forsikringsarbeidere (+1,13253 %) og til og med de i mat- og gjestfrihetsbransjen (+1,83 %).

For å finne ut din nye bruttolønn for januar, gjør beregningen ved å bruke modulen nedenfor ved å skrive inn bruttolønnen din og velge den kombinerte provisjonen:

Hvordan fungerer lønnsindeksering?

Prinsippet om binding av lønn er enkelt: når prisene på varer og tjenester overstiger en viss terskel, økes de fleste lønningene automatisk, for å sikre at kjøpekraften opprettholdes til tross for inflasjonen, som steg fra 0,76 % i november til 1,35 % i desember. og økningen i levekostnadene.

I vårt land er det ingen enkelt regel angående indeksregulering av lønn. Det varierer fra person til person basert på regler satt av mer enn 200 ulike bransjer.

Dessuten nyter ikke et mindretall av belgiske arbeidstakere av noen lønnsindeksering: Dette er tilfellet for ansatte i selvstendig næringsdrivende og bedrifter som ikke har egen indeksering.

Imidlertid skiller to grupper seg ut: de som stoler på pivotindeksen og de som indekserer på et bestemt tidspunkt.

Hva brukes pivotindikatoren til?

Når den er overskredet, utløser pivotindikatoren en automatisk lønnsindeks på 2 % for tjenestemenn og personer som mottar sosiale ytelser (som pensjon eller uføretrygd).

I følge Plankontoret bør denne indikatoren overskrides to ganger i 2024: i mars og oktober.

Hva er rollene til Helseindeksen og Smooth Health Index?

Den utjevnede helseindeksen, som består av et 4-måneders snitt av helseindeksen, er referanseindeksen for lønnsindeksen. I tillegg til dette gjennomsnittsprinsippet, skiller denne indeksen seg også fra konsumprisindeksen ved at den ikke inkluderer alkoholholdige drikkevarer, tobakk og drivstoff.

Hva er en god lønn? 2000 euro? 5000 euro? Vi gir deg noen ideer

I desember steg helseindeksen med 0,98 poeng til 129,53 poeng, mot 128,55 poeng i november. Smooth Health Index nådde 125,91 poeng i desember.

Helseindeksens oppgang har avtatt noe etter to rekordår preget av høy inflasjon og automatisk lønnsindeks. Acerta forklarte i desember at mange andre sektorer også hadde en lavere lønnsindeks enn de siste to årene.