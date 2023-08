Løp for Manchester City og Red Devils: De Bruyne kan være av og på i flere måneder

Dårlige nyheter for Kevin De Bruyne (32). Etter hans nye hamstringskade bestemte legene at en operasjon var nødvendig. Inngrepet betyr at han blir ute i flere måneder. Beslutningen er foreløpig ikke offisielt offentliggjort av byen, men ifølge flere kilder er en operasjon svært sannsynlig. Pep Guardiola vil uten tvil snakke om det på sin pressekonferanse tirsdag kveld i forkant av onsdagens europeiske supercup mot Sevilla.

Fredag ​​måtte De Bruyne forlate banen etter 20 minutter mot Burnley. Skaden han pådro seg i Champions League-finalen mot Inter Milan for to måneder siden var hans eneste skade. Manchester City vil unngå en tredje gjenoppblomstring. En operasjon hadde allerede blitt vurdert etter skaden hans mot Inter, en tredjegrads rift. I likhet med Thibaut Courtois vil De Bruyne neppe spille igjen i 2023. City er sikre på at han vil være 100 prosent i andre runde når premiepengene deles ut. De Bruynes EM i 2024 er ikke i faresonen, men han går glipp av seks kamper: to mot Aserbajdsjan og én mot Estland, én i Østerrike, én mot Sverige og én mot Serbia. I 2020 var Ousmane Dembele ute i 6 måneder etter å ha gjennomgått hamstringoperasjon.