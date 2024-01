Løping alene er mindre vanlig blant yngre mennesker: her er løpetrendene for 2023

Dette følger av trendrapporten kommunisert av Strava for år 2023, samt fra en stor undersøkelse utført blant 6 990 aktive personer, enten de er til stede eller ikke på det sosiale nettverket for idrettsutøvere som samler mer enn 120 millioner brukere over hele verden. .

Løping er fortsatt den mest populære sporten

Strava tall 2023. ©Strava

Basert på resultatene fremhevet Strava generelle trender blant aktive mennesker i alle generasjoner det siste året.

Og hvis atferden og vanene til generasjon Z (mennesker født mellom 1997 og 2010) skiller seg fra andre generasjoner, så gjør motivasjonen deres når det gjelder å holde seg aktiv.

For eksempel sier mer enn halvparten av Strava-utøverne at de er mest motivert av venner eller familiemedlemmer som trener, og 77 % av Gen Z-utøverne sier at de føler seg nærmere andre når de ser aktiviteter til vennene dine eller kjære på det sosiale nettverket. .

Tvert imot, og dette kan være overraskende, finner vi kjendiser og influencere nederst på listen over motiverende mennesker! Og dette, selv for generasjon Z og Millennials.

Gode ​​nyheter for tilkoblede idrettsutøvere: meldinger kommer til Strava sosiale nettverk

Unge trener mindre og mindre alene

Mer omgjengelig, generasjon Z er 29 % mer sannsynlig enn Millennials å trene med en annen person fra tid til annen. Den sunne konkurransen som følger av dette er kanskje årsaken. Generasjon Z-idrettsutøvere er faktisk 31 % mindre tilbøyelige til å trene primært av helsemessige årsaker enn deres Millennials eller Gen for atletisk ytelse.

Strava tall 2023. ©Strava

Arbeid, første hindring

Når det gjelder hindringer for fysisk trening og opprettholdelse av en idrettsrutine, oppga mer enn to tredjedeler av idrettsutøvere, fra alle generasjoner til sammen, mangel på tid på grunn av profesjonelle krav i utgangspunktet.

Til tross for dette har ikke arbeidskrav stoppet Stravas Gen Z-utøvere fra å nå treningsmålene sine. Selv om 39 % i 2023 har begynt i ny jobb og 30 % har flyttet, er det 32 ​​% mer sannsynlig at de enn andre generasjoner rapporterer å være i bedre fysisk form enn i fjor.

Dyr, varme og usikkerhet påvirker vanene våre

Andre viktige motivatorer og hindringer skiller seg ut blant aktive mennesker:

HAN kjæledyr Få idrettsutøvere ut av huset: 76 % av idrettsutøvere med kjæledyr sier at hundene deres hjelper dem å komme seg gjennom døren, og at uten dem ville de blitt hjemme. Men det gjør også fysisk trening morsommere.

Strava tall 2023. ©Strava

Jeg usikkerhet og innenlands ansvar Det kan være barrierer for å trene: På Strava er det 13 % mer sannsynlig at menn enn kvinner oppgir husholdningsansvar som en barriere. I mellomtiden er det 9 % mer sannsynlig at kvinner enn menn oppgir mangel på trygge steder å trene.

HAN Klima forandringer Påvirker treningsvanene våre: 75 % av Strava-registrerte idrettsutøvere sa at ekstrem varme påvirket treningsplanene deres i 2023, og 27 % ble påvirket av dårlig luftkvalitet.

HAN spillelister De er pålitelige treningskamerater, selv om de noen ganger mangler mangfold: 43 % av generasjon X-utøvere på Strava sier de har hørt på den samme musikken for å trene i årevis.

En 3D-oversikt over din siste løpetur – den nyeste funksjonen i Strava-appen