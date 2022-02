Lord – Assetto Corsa Competizione kommer til de nye gen-konsollene

En måned før Gran Turismo 7 kom på PS5, tok dens største konkurrent, Assetto Corsa Competizione, ledelsen. Racing-simuleringsspill fra 505-spill tilbyr sin versjon dedikert til nye videospillkonsoller, nemlig PS5 og Xbox Series X. Denne nye versjonen tilbyr noen flotte nye funksjoner, inkludert 4K-skjerm. Finn Assetto Corsa Competizione på PS5 i traileren som er synlig på slutten av artikkelen.

Assetto Corsa konkurranseevne 4K i 60 fps

Selv om den presenteres som den største konkurrenten Gran Turismo7, Assetto Corsa Competizione ble utgitt lenge før tittelen Polyphony Digital. Racing Game, en GNOS-simulering utgitt av 505 Games, har spilt på Xbox One-konsollen på PS4 siden 2020. PC-kameraer har vært involvert i bilsimuleringsspill siden 2019. I mer enn ett år var det på tide å endre tittelen. Etter ankomsten av nye konsoller i Sony og Microsoft.

Derfor har utgiveren gitt ut traileren til Assetto Corsa Competizione i sin design for å passe neste generasjons konsoller. Som alle nye videospill med god selvtillit, Assetto Corsa Competizione On Xbox Series X. Og PS5 Støtter 4K-skjerm med 60 fps. Han vil få de første våpnene til å møte Gran Turismo 7, som ifølge noen rykter vil være egnet for kino.

Det er ikke alt, tittelen er gjenstand for mye nytt innhold og spilling. Spillere vil ikke lenger være fornøyd med de 11 offisielle rundene som utgjør GT3-mesterskapet. De kan spille profesjonelle sjåfører på International Enzo e Dino Ferrari – Imola Autotromo. Den nye kretsen vil alltid være virkelig representert, akkurat som kretsene takket være laserskanning.

Denne strålende nye kretsen vil fylle garasjen med 2020 GT World Challenge Season BOP (Physics Edition) og mer enn 60 lever fra 2021-sesongen. Den nye billisten inkluderer 2020 Ferrari 488 GT3 EVO, BMW M4 GT3 og Mercedes-AMG GT3 EVO. Tilsynelatende ønsker Assetto Corsa Competizione virkelig å konkurrere med Garage 420 Grand Tersimo 7 biler Og en, fortsatt fylt, med Forza Horizon 5. Den siste innovasjonen er flerspillerspill som kan spilles av opptil 30 personer.

Planlagt utgivelse denne uken

Assetto Corsa Competizione PS5 og Xbox Series slippes 24. februar. Ventetiden blir ikke lang. De som allerede har kjøpt PS4- og Xbox One-versjonen slipper å betale. Oppdateringen vil bli gitt til dem gratis. Nye kjøpere må betale € 39,99 hvis de kjøper fysikkversjonen eller det dematerialiserte spillet. Vi må vente en stund med å sammenligne Assetto Corsa Competizione PS5 med Gran Turismo 7. Polyphony Digital og Sony vil vente til 4. mars 2022 med å lansere sitt etterlengtede racingspill. Tålmodighet!!!