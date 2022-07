Lord – Aya Neo Next II: den bærbare konsollen med et dedikert grafikkort

Uten å kreve tittelen som den største produsenten av bærbare konsoller, fortsetter Aya med glede. Det kinesiske merket har allerede to spillkonsoller på disken og nyter et ganske godt rykte blant spillere. Den har til hensikt å slå hardt i anledning lanseringen av sin tredje bærbare terminal. Aya Neo Next III vil være den første i sitt slag som har et dedikert grafikkort.

En bærbar konsoll med et dedikert grafikkort

På markedet for bærbare spillkonsoller er Nintendo konge. Det japanske firmaet dominerer markedet, foran PlayStation og Xboxog har åpenbart tenkt å forlate en ny konsoll hvis navn vi endelig vet. På samme felt, men spiller et annet spill, er dampdeksel og Aya Neo-konsoller. Begge deler det særegne ved å være mer som bærbare PC-er enn videospillkonsoller. Den fra Valve ser ut til å ha vunnet den kommunikative kampen. Den lille perlen selger ganske bra uten å slå salgsrekorder.

Aya Neo-konsoller er mindre kjente for vestlige spillere. Det tilbyr imidlertid ganske vellykkede maskiner. Den første Aya Neo kunne kjør GTA V med 68 fps. I mellomtiden har Aya Neo Next ingenting å misunne førsteklasses bærbare spillere med sin AMD Ryzen 7 5800U-prosessor. Den som skal erstatte den vil gjøre det enda bedre med sitt dedikerte grafikkort. Konseptet er nytt ettersom disse dedikerte GPU-ene vanligvis plasseres i bærbare datamaskiner og ikke små konsoller som passer i én hånd.

Et valg mellom AMD og Intel

For å glede alle, kan Aya Neo Next II utstyres med et grafikkort etter eget valg, enten fra AMD eller Intel. I det første tilfellet vil det være en Radeon RX6000 som har vært på markedet en god stund. De som foretrekker Intel vil motta en Arch Alchemist GPU i deres Aya Neo Next II-konsoll. Dette, mye nyere, har ennå ikke hatt tid til å bevise seg når det gjelder spilling.

Valget kan også gis til kjøpere av Aya Neo Next 2 på prosessornivå. De vil velge mellom en Intel Tiger Lake-brikke eller en AMD Ryzen 6000 CPU. På dette siste punktet ga ikke det kinesiske firmaet eksakte detaljer, som for resten av maskinen. Alt vi vet med sikkerhet er at Aya Neo Next IIs dedikerte grafikkort vil være et beist som vil gjøre livet vanskelig for Steam-dekken og vil glede spillere.

Denne konfigurasjonen reiser imidlertid noen spørsmål. Hvordan planlegger Aya å utstyre den bærbare konsollen med effektiv ventilasjon uten å øke vekten vesentlig? Vil batteriet tilby nok autonomi til å drive et slikt grafikkort? Forhåpentligvis kommer svarene snart med utgivelsen av Aya Neo Next II.