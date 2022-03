Lord – Den beste videospillutgiveren i 2021 er…

Hos Metacritic er det aldri for sent for oppsummeringer. I januar hadde aggregatorsiden allerede underholdt spillfellesskapet ved å publisere sin tradisjonelle rangering av verste videospill i 2021. To måneder senere gir de oss en annen interessant rangering, den av de beste videospillutgiverne. Ikke overraskende tar Microsoft og Sony de to øverste plassene. Hvem av de to vant?

Scoringsmetoden

Før du går inn i det nitty-gritty, er det fortsatt verdt å avklare hvordan Metacritic gikk frem for å gi en objektiv og pålitelig vurdering. Nettstedet som spesialiserer seg på notering av notater tilbyr en tilnærming som inkluderer støtte for flere metascores. Det er poeng som er etablert basert på evalueringene gitt av spillerne og av pressen. Dette er de fire kategoriene av metascores som tas i betraktning:

Gjennomsnittlig metascore for alle utgiverens videospill utgitt i 2021

Prosentandelen av titler som har akkumulert gode anmeldelser, det vil si de som har oppnådd en metascore på minst 75.

Prosentandelen av titler som akkumulerte dårlige anmeldelser, dvs. de som hadde en metascore under 49

Antall spill vurdert som «utmerket», noe som betyr at de har en metascore på 90 og over av minst 7 anmeldere.

Microsofts kroning

Basert på dette rangeringssystemet kom Metacritic med et klart resultat: den beste utgiveren i 2021 er Microsoft. Den amerikanske giganten oppnådde en endelig poengsum på 346 poeng i disse fire vurderingsfaktorene nevnt ovenfor. Det er flere titalls poeng foran sin evige rival, Sony, som har fått Sony 319,2 poeng. Det tredje trinnet på pallen er okkupert av Humble Games (309,6 poeng) bare tjue poeng bak japanerne.

Fjerde og femte plass går til Activision Blizzard (308,2 poeng) og Bethesda Softworks (306,9 poeng). Begge studioene har vært under kontroll av Microsoft de siste månedene. Den amerikanske giganten sikrer seg uten tvil samme tittel neste år med kjøpet av disse studioene, som utvilsomt har stor innflytelse i videospillverdenen.

Resten av topp 10 består av andre store navn innen videospill som Capcom, Bandai Namco, Sega, Electronic Arts og 505 Games. Square Enix gjorde det ikke bedre enn en tolvteplass. Enda mer overraskende, Nintendo befinner seg overraskende på fjortende plass til tross for at videospillene til nintendo-bryter selger veldig bra Spillmarkedet vil definitivt overraske oss.

Listen over de 20 beste videospillutgiverne i 2021: