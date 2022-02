Lord – Dune: oppdag gameplayet til videospillet

Det sjette videospillet direkte inspirert av Frank Herberts Dune-univers bringer nyheter. Dune Spice Wars åpenbarer seg litt mer for spillere gjennom en ny trailer. I motsetning til den som ble utgitt under Games Awards 2021, fokuserer denne nye traileren på gameplay som ser veldig lovende ut. Det nye Dune-videospillet er veldig komplett og spesielt attraktivt når det gjelder grafikk.

Et veldig komplett spill.

Dette nye Dune-spillet, spillfellesskapet var i stand til å oppdage det for første gang i løpet av den siste 2021 spillpriser. En første trailer ble deretter avslørt til overraskelse for spillere og fans av Frank Herberts arbeid. Spillet skulle da være et storstilt 4X-strategispill som var direkte inspirert av Denis Villeneuve-filmen utgitt i november 2021.

Den nye traileren for dune krydderkriger publisert av Shiro Games, det franske studioet som er ansvarlig for utviklingen, bekrefter denne første informasjonen. Videoen som er synlig på slutten av artikkelen viser gameplay som er verdig de beste sanntidsstrategispillene. Uten tvil tilbyr det franske studioet her en innholdsrik tittel som virkelig burde appellere til fans av sjangeren. Målet vil være å bosette seg på planeten Arrakis og utvikle et imperium ved å utnytte dens viktigste ressurs, krydder.

Spilleren vil kunne bruke politikk, diplomati eller makt for å underlegge sine motstandere og etablere sitt imperium på ørkenplaneten. Selvfølgelig vil hver spiller møte andre motstandere som spiller spillet, de må også møte de farlige skapningene som bor på planeten Arrakis, som de gigantiske sandormene som du kan se i Dune-spilltraileren.

et attraktivt bilde

Visuelt er Dune Spice Wars ganske gjennomført. Bildene viser et ekte ønske om å produsere rik og unik kunstnerisk grafikk som spillefilmen som videospillet er inspirert av. Det gjenstår å se hvordan karakterene blir fremstilt. Vil de bruke ansiktene til filmens helter som Nathan Drake fra Uncharted i Fortnite ? Vi må vente litt lenger for å finne ut.7

Utgivelsesdato er fortsatt ukjent

Til tross for disse to trailerne og noen viktige detaljer, har videospillet Dune ennå ikke en fast utgivelsesdato. Steam Early Access i 2022 annonseres i traileren. Shiro Studio forventes å kunngjøre en utgivelsesdato i løpet av de kommende ukene og månedene. Dette vil bli overført til spillherre forble deretter koblet til nettstedet vårt.

Når det gjelder Dunes fremtid på det store lerretet, er en oppfølger regissert av Denis Villeneuve allerede i arbeid. Dune 2 kan komme på kino i 2023. Vi vet at filmskaperen gjerne vil utvikle en trilogi. Derfor er det sannsynlig at en tredje del også vil se lyset i årene som kommer. Inntil da vil du ha god tid til å bli bedre kjent med planeten Arrakis ved å spille Dune Spice Wars-spillet.