Lord – Horizon: Forbidden West ble kåret til årets spill

Sports Awards 2022 vil ikke finne sted før om flere måneder. Horizon Forbidden West har imidlertid allerede tittelen Årets spill. Hvordan er det mulig? Det handler ikke om bestikkelser. En prestisjetung tittel, den ble tildelt en prestisjetung tittel på en riktignok mindre prestisjefylt, men ikke mindre viktig konferanse, Develop:Brighton. Arrangementet kronet også andre videospill og studioer i forskjellige kategorier.

Årets beste videospill

Hvert år er Develop:Brighton-konferansen på agendaen for alle spillproffs i Europa. Konferansen samler studioer og utviklere fra det gamle kontinentet. Dette er en mulighet for alle deltakere til å organisere en liten seremoni med stil Sportspriser. Videospill og studioer som representerer det siste året er nominert i flere kategorier. Vinnerne annonseres med brask og bram.

Siden festivalen finner sted gjennom hele året, er de nominerte videospillene de som ble utgitt i andre halvdel av 2021 og første kvartal 2022. Riktignok er disse titlene ikke lik storheten til Game Awards. Likevel inntar de en fremtredende plass i videospilllandskapet og lar titler og utviklere skille seg ut med anerkjennelse fra eksperter.

I år er det Horisont: Forbidden West Det fikk høy anerkjennelse ved å bli kåret til årets beste videospill. Guerrilla Games sin action-RPG var oppe mot andre store storfilmer Forza Horizon 5Deathloop eller til og med Ratchet & Clank: Brift ApartSifu og Life is Strange: True Colors. Tittelen er velfortjent siden den har vært en kritisk og kommersiell suksess siden utgivelsen i februar i fjor. Aloy kom forresten også hjem med tittelen «Beste billedkunst».

Resident Evil VR, Sumo Digital og mer

I andre kategorier strålte andre titler som markerte året. Dette er saken Marvels Guardians of the Galaxy Vant tittelen «Beste lyd». I kategorien mobilspill gikk den ultimate tittelen Lego Star Wars-kamper Resident Evil 4 VR skinner på siden av virtual reality-videospill. Det solgte bedre enn andre VR-spill som har laget mye støy de siste 12 månedene, for eksempel Sniper Elite VR og Sulphurous. Hitman 3 VR. Life is Strange: True Colors gir tittelen beste historiefortelling.

Når det gjelder utviklere, ble Sumo Digital anerkjent som Årets Studio, mens Curve Games vant mot alle utgivere. Finn de fullstendige Develop:Brighton 2022-vinnerne nedenfor.