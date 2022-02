Lord – Horizon Forbidden West: en ny trailer å oppdage på Game-Lord

Grosse exclusivité Playstation, mais pas que, Horizon Forbidden West figur parmi les jeux video les plus attendus cette année. Guerrilla Games sitt andre opus av en action-RPG ble utgitt litt etter publiseringen av en ny band-annonse. På og oppdag l’arsenal d’Aloy, mer également quelques beaux detaljer que ne manqueront pas de titiller la curiosité des gamers. Videoen er synlig på slutten av artikkelen.

Une longue aventure que promet d’être intense

Horizon Forbidden West, ungdommene forlot det i anledning av å oppdage det gjennom mange videoer publisert av Sony. Dans la video dévoilée lors du Hovedstatus for 2021, Sony nous faisait en del av 14 minutters spilling. Du pur bonheur.

C’est donc avec encore plus d’enthousiasme que la communauté gaming accueille cette nouvelle bande-annonce. Hun donne encore pluss detaljer om handlingsspillet som du kastet inn i det som er forbudt eller en fremmed skapning truer menneskehetens fremtid.

Videoen er hovedsakelig på armene til heltinnen ved den brune tignasse. På og oppdag arbalètes, the arc et tout l’arsenal dont elle dispose pour affronter des creatures en arène ou tout au long de son périple. De bande-annonce d’Horizon Forbidden West donne aussi un aperçu des adversaires que attendent notre héroïne. Cobra géant, infernalske maskiner og motstandere mennesker l’attendent au tournant.

Quand elle ne sera pas en train de croiser le fer avec toute la bande de vilains, Aloy vil reise à l’aventure, chassant le gibier, délivrant des avant-postes et explorant cet open world aussi merveilleux qu’hostile qu’est l’ Ouest jeg forbød. Hun samler gjenstandene i pelsen og måler som hun utvikler i misjonsvedleggene som kilden del av emnene som tas opp i den nye bande-annonsen.

Her er traileren til Horizon Forbidden West som varer i mer enn noen få minutter, joueurs peuvent d’ores et déjà s’attendre à des graphismes d’un réalisme frappant, en gameplay riche et varié et des heures et des heures de Jeux sans jamais s’ennuyer. Av navn testeurs et influencers ont d’ailleurs eu la chance d’en faire l’expérience.

Et nært forestående lotteri

Du også, du pourriez jouer au jeu Horizon Forbidden West très bientôt. Sony compte lancer le jeu d’action-RPG ce mois de fevrier. Datoen for trekningen er satt til 18. februar av kjede. Pluss quelques jours d’attente avant de tâter de la manette en jouant à ce nouvel opus d’Horizon sur vos konsoller PS4 et PS5.

Oui, le jeu fera partie de la flopée d’exclusivités Playstation pour 2022. Sony fera la tête de list for contrer les eksklusive Xbox qui ne manqueront pas non plus cette année. Horizon Forbidden West har et ansikt på Xbox med Redfall og Starfield. Tittelen på Guerrilla Games a tout ce qu’il faut pour les battre.

D’ailleurs, il sera épaulé par un autre gros jeu PS5 que l’on delta dès le mois de mars. Il s’agit du très attendu Grand Touring 7 Dette er bare et svar fra Sony til utmerket ForzaHorizon 5 sorti sur les consoles Xbox en fin d’année 2021. La guerre des exclusivités lovet d’être encore pluss rude cette année.