Lord – Horizon: Forbidden West er kåret til årets beste spill

Game Awards 2022 vil ikke finne sted før om flere måneder. Horizon Forbidden West tilbyr imidlertid allerede tittelen som årets beste spill. Hvordan er det mulig ? Det handler ikke om bestikkelser. Den prestisjetunge tittelen ble tildelt ham på en annen, uten tvil mindre prestisjefylt, men ikke mindre viktig konferanse, Develop:Brighton. Arrangementet kronet også andre videospill og studioer i forskjellige kategorier.

Årets beste videospill.

Hvert år er Develop:Brighton-konferansen på agendaen for alle spillproffs i Europa. Konferansen samler studioer og utviklere fra det gamle kontinentet. Dette er en mulighet for alle deltakerne til å organisere en liten seremoni i stil med spillpremier. Videospillene og studiene som har preget det siste året er nominert i ulike kategorier. Vinnerne annonseres med brask og bram.

Siden seremonien finner sted i midten av året, er de nominerte videospillene de som er utgitt i løpet av andre halvdel av 2021 og første kvartal 2022. Det er sant at disse titlene ikke matcher prestisje av Game Awards. Imidlertid har de en fremtredende plass i videospilllandskapet og lar titler og utviklere skille seg ut med anerkjennelse fra profesjonelle.

I år er det Horisont: Forbidden West som oppnådde suveren anerkjennelse ved å bli kåret til årets beste videospill. Guerilla Games «action RPG var oppe mot andre store billettkontor hits som krafthorisont 5Deathloop eller til og med Ratchet & Clank: Rift ApartSifu og Livet er rart: ekte farger. Tittelen er velfortjent gitt den kritiske og kommersielle suksessen den har høstet siden utgivelsen i februar i fjor. Aloy kom forresten også hjem med tittelen «Beste billedkunst».

Resident Evil VR, Sumo Digital og mer

Andre titler som markerte året strålte i de andre kategoriene. Det er tilfellet med Marvel Guardians of the Galaxy som vant tittelen «beste lyd». I mobilspillkategoriene gikk den endelige tittelen til lego star wars-kamper mens Resident Evil 4 VR skinte på siden av virtual reality-videospill. Den klarte å utkonkurrere andre VR-spill som har bråket mye de siste 12 månedene, som Sniper Elite VR og Sulphurous. Hitman 3 VR. Life is Strange: True Colors får tittelen beste fortelling.

Når det gjelder utviklere, ble Sumo Digital anerkjent som årets beste studio, mens Curve Games vant mot alle konkurrerende utgivere. Finn de fullstendige Develop:Brighton 2022-vinnerne nedenfor.