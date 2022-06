Lord – Konsollsalg: Xbox slår PS5 i Japan

Siden lanseringen av de nye hjemmekonsollene i november 2020, har PS5 konsekvent vært stolt over å være på toppen av rangeringen. Microsofts Xbox henger etter på alle markeder. Men pass på, de overgår av og til Sony-konsoller, dessuten i fødelandet. Dette er andre gang Xbox-serien har solgt mer enn PS5 i år på Sunrise Land.

Dobbelt så mye Xbox Series S som PS5

Hver uke utgir det japanske nettstedet salgsstatistikk for videospillkonsoller i landet. 13. og 19. juni er spesielle. Faktisk slo Xbox-serien PlayStation 5 når det gjelder salgsvolum. Suksessen er enorm. Faktisk, i løpet av de populære syv dagene, kjøpte japanske spillere 3 423 Xbox Series Ss og 3 272 Xbox Series Xs. I samme periode fant bare 1795 PlayStation 5 kjøpere. Dette er gode nyheter Xbox-konsollen kom inn i Guinness rekordbok.

Xbox-serien solgte dobbelt så mye som Sonys konkurrent i sin digitale versjon (uten diskstasjon). Ved å kombinere de to Microsoft-konsollene utvides gapet enda mer betydelig. Det mest overraskende er at dette ikke er et nytt faktum. Dette er andre gang i år at Xboxes overgår Sonys salgstall for videospillkonsoller. På en uke i mai solgte PS5 2963 eksemplarer mot 6120 enheter av Xbox-serien.

Bør Sony bekymre seg?

Disse fantastiske tallene må holdes i perspektiv. Faktisk, to uker fra starten av året, hvis Microsoft var i stand til å slå Sony, ville de totale tallene vært veldig forskjellige. Tatt i betraktning alt salget siden introduksjonen av neste generasjons konsoller, er PS5 langt foran sine amerikanske konkurrenter. Salget av de to Xbox Series X og S er ikke det samme som salget av den digitale PlayStation 5-versjonen. PS5-standardversjonen selger imidlertid godt på Sony.

Tross alt burde disse unntakene, som blir mer og mer vanlige, virkelig bekymre det japanske selskapet. Dette kan være et tegn på en nedgang i salget til fordel for Microsofts videospillkonsoller. Situasjonen er så farlig at den skjer i Japan, som vanligvis domineres av lokale selskaper, i dette tilfellet Sony.

Nintendo dominerer

Stilt overfor den rasende krigen med hjemmekonsoller, Nintendo Slapp av og poser som en ubestridelig leder. I løpet av uken 13-19 juni solgte Big N 22.860 Nintendo Switch OLED, 19 907 Nintendo Switch og 7 638 Nintendo Switch Lite. Situasjonen vil neppe endre seg for Super Mario siden denne dominansen allerede har vart i flere måneder.