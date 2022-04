Lord – Mass Effect: The Beginning of the Development of the New Opus

I november 2021 snakket vi sist om Mass Effect i media for å kunngjøre den mulige ankomsten av serien basert på kultvideospillet. Ettersom andre Hollow Infinite- og Battlefield 2042-titler har blitt fjernet, er den nye Opus for lengst på tide. Men Mass Effect 5 er ikke fullstendig begravet. Bioware kommer endelig for å gi nyhetene. Utviklingen av action-RPG-spillet har akkurat begynt. Dessverre er ikke dette alltid gode nyheter for alle.

En vekst begynte

Mass Effect 5 ble først kunngjort i desember 2020. Begrenset. Videospillet gikk seg vill i utsettelsesbølgene som rystet spilluniverset frem til i dag. Mass Effect 4 ble utgitt i 2017, og etterfølgeren er fortsatt ikke her etter fem år. Bioen, utvikleren, var fortsatt stille, noe som bare forverret skuffelsen til de største fansen. Først nylig har studioet vært stille nok til å gi ut en liten kunngjøring.

I en meget strålende utført pressemelding kunngjør Bioware at utviklingen av Mass Effect 5 nettopp har begynt. Denne kunngjøringen garanterer at tittelen eksisterer og at den en dag vil bli utgitt på våre videospillkonsoller. Dette er allerede nok til å dempe bekymringene til noen spillere som har begynt å vurdere slutten på serien med kultvideospill. Man kan bare forestille seg at den blandede suksessen til Mass Effect 4 ville fått Bioware til å gi opp. Heldigvis er dette ikke tilfelle.

Dårlig nytt?

Men pass på på den andre siden. Mass Effect 5 regnes allerede som en storfilm, og tilbyr mye rikere innhold enn eldre spill. Bioware har en god jobb med å gjøre det bedre enn eldre opus, spesielt den tredje, som den dag i dag regnes som en av de beste action-RPGene gjennom tidene. Dette betyr at utviklingen vil ta lang tid.

Det er ingen tvil om at tittelen vil komme til hjemmekonsoller og PC-er om tre år eller mer, hvis utviklingen starter denne måneden april 2022. Også i sin pressemelding advarer Bioware allerede«Det vil ta litt tid å snakke om dette mer detaljert.». For de mest utålmodige fansen er dette dårlige nyheter. De må takle vanskelighetene sine tålmodig.

Men vi skal være optimistiske. Hvis Bioware tar sin tid, gi oss et videospill verdig navnet. Studioet går mot trenden med å bli fordypet i det virkelige kappløpet om lanseringer av noen utviklere. Nylige store feil som f.eks Battlefield 2042 Dette er bevis på at hastverk aldri er bra.

Mens du venter på nyhetene om Mass Effect 5, kan du fortsatt nyte serien tilpasset fra videospillet i produksjon på Amazon +. Klikk her Lær mer om denne Mass Effect-serien.