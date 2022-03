Lord – Nintendo Switch: en Nvidia-lekkasje gjenoppliver rykter om en Pro-versjon

I 2021 stoppet Nintendo ryktene om en Switch Pro-lansering, noe som skuffet mange. Som kompensasjon tilbød Big N en OLED-brytere hvis eneste store spesifisitet er begrenset til en liten forbedring på skjermen. Ikke noe spesielt ! Men den påståtte Nintendo Switch Pro er langt fra å ha sagt sitt siste ord. En stor lekkasje hos Nvidia har nettopp gjenoppstått rykter om utviklingen.

Ledetråder i en Nvidia-lekkasje

Hos Nintendo har eksistensen eller til og med utviklingsprosjektet til en Nintendo Switch Pro alltid blitt kategorisk benektet. Det japanske firmaet går med på å bruke milliarder på forskning og utvikling. Pengene er imidlertid ikke nok til å designe en Pro-versjon av den hybride håndholdte konsollen. Er han oppriktig eller vil han bare holde prosjektet hemmelig? lekkasjen inn nvidia ser ut til å bekrefte det andre alternativet.

I slutten av februar led den amerikanske giganten et massivt innbrudd i serverne sine. Hackere har funnet og publisert et stort antall topphemmelige dokumenter. Blant dem oppdaget TechPowerUp-siden en mappe kalt NVM2 og en driver NVNDLSS. For allmennheten vil disse navnene gjøre deg totalt likegyldig. Utviklere som får råd om den bærbare konsollen vil bli utfordret.

Faktisk er NVM ganske enkelt navnet på applikasjonsprogrammeringsgrensesnittet som brukes til å utvikle programmer dedikert til nintendo-bryter. Tilstedeværelsen av denne mappen i Nvidia virker helt normal. Det som skiller seg mest ut er NVNDLSS-driveren som rapporterer en AI-revisjon og en høy oppløsning relatert til API. Imidlertid var ryktene om Nintendo Switch Pro oftere basert på denne DLSS-teknologien hos Nvidia.

Rykter, og fortsatt uten bekreftelse

Nvidia har foreløpig ikke kommentert sannheten i ryktet. Den amerikanske giganten nøyde seg med å kommentere omfanget av lekkasjen og konsekvensene den kunne få. Ikke overraskende forble Nintendo også taus. Fraværet av et avslag bekrefter ikke informasjonen. Vi husker at i 2021 hadde en lignende lekkasje ført til at spillere antokankomst av Halo 5: Guardians til PC. Ryktet var falskt.

Til tross for alt tyder ingenting på at Nintendo Switch Pro aldri vil kunne lande på markedet. Switchen, slik vi kjenner den, blåser ut sitt femte lys og er allerede ganske langt på vei. Switch OLED ser egentlig ikke ut til å tilfredsstille de som vil ha mer kraft i en liten konsoll. Disse kunne godt ty til dampdeksel hvis levering begynte denne uken.

Det er sant at Valves bærbare konsoll har et ganske annet konsept enn Nintendo Switch. På den annen side kan det ikke utelukkes at Steam Deck vil stjele markedsandeler fra dronningen av bærbare konsoller for øyeblikket. Derfor har Nintendo en interesse av å fornye seg raskt for å holde seg på topp. Business å følge!!!