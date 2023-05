Lord – PlayStation Showcase: Vil denne begivenheten skje før juni?

Spillverdenen venter spent på juni måned og ballen av store kunngjøringer fra de største utgiverne på markedet. Ubisoft, Summer Game Fest og sist Xbox-spill har allerede annonsert datoer. På Sonys side er det fortsatt skepsis til tross for sterke rykter om å holde en PlayStation-showcase i juni. Arrangementet kan avholdes tidligere enn planlagt.

Slutten av mai, begynnelsen av juni

For nå har PlayStation holdt tilbake fra å komme med en offisiell kunngjøring. Det er imidlertid praktisk talt sikkert at det japanske selskapet vil komme med store kunngjøringer selv om det avlyser E3 2023-arrangementet. Spillere og spillere i den vide verden av videospill er fornøyde mens de venter på denne offisielle kunngjøringen. Date, noen er mer seriøse og autentiske enn andre. VGC-siden spår at PlayStation Showcase vil bli holdt i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Nettstedet hevder å ha denne informasjonen fra kilder nær Sony Interactive Entertainment.

En annen leker, mer pålitelig, uttalte seg om saken ved å bekrefte VGCs uttalelser. Han ønsker å være mer presis ved å si at denne populære PlayStation Showcasen vil finne sted i løpet av uken 25. mai. I følge Jeff Grubb skylder vi det til en lekkasje på Sonys neste bærbare konsoll, som ville være den siste mulige datoen for arrangementet. Det betyr at start kan skje noen dager i forveien.

Hvis informasjonen bekreftes, vil Sony ganske enkelt ta ledelsen, og overgå alle andre store begivenheter som fant sted i samme periode. Faktisk har de fleste markedsaktører valgt juni, for eksempel Summer Game Fest 2023 8. juni eller Xbox Games Showcase og Starfield Direct planlagt til 11. juni. Vil denne strategien lykkes? Vil Sony skyve ut alle de andre spillernes møter, eller vil showcasen raskt bli glemt på grunn av andre hendelser som finner sted noen dager senere? Vi må i det minste vite den offisielle datoen for å få svaret.

Ingen detaljer om visningsinnhold

Innholdet i PlayStation Showcase 2023 er fortsatt usikkert. Tilkoblede tjenester, inkludert PS5 og PlayStation Plus, vil absolutt bli lagt merke til. Sony har også mer å si om etterlengtede trippel A-spill som Final Fantasy XVI, som er planlagt for en lansering i juni. Mange spillere ser frem til å lære mer om Marvels Spider-Man 2, som forventes å komme på PS5-konsoller innen slutten av dette året.

Kan vi ha rett til noen av PSVR 2-innovasjonene som kom på markedet i februar i fjor? Ingenting er sikkert. All informasjon nevnt i denne PlayStation Showcase er ikke bekreftet av Sony. Så de bør tas med en klype salt!!!