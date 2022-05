Lord – Warcraft Orchite Rumble: Første trailere her

Spillere har hørt om det første mobilspillet Warcraft siden februar. Blizzard Studio ga svært få detaljer om dette videospillet, som ved første øyekast allerede er av stor interesse for spillfellesskapet. Vi vet mye om temaet. Warcraft Orklite Rumble er ikke den eneste som har avslørt seg for første gang med to nye trailere. Sjekk ut de to trailerne lenger ned i artikkelen.

Enspiller MOBA

Denne populære mobile warcraften har derfor sin tittel. Han vil bli oppringt Warcraft Orchite Rumble. I dette emnet kan spillere endelig forlate kontrollerene sine og spille det berømte spillet på smarttelefonene sine. Dette er veldig praktisk når du går ut og PC-en din er utenfor rekkevidde. Vi vet også at tittelen vil være inspirert av MOBA-sjangeren, men vi vil fokusere på enkeltspillermodus Final Fantasy XVI. Gjør deg klar, du vil ha et helt team til å administrere og vokse gjennom spillene. Totalt vil kampanjen ha 70 oppdrag som vil kreve mange strategier fra deg.

Warcraft Orchite Rumble er imidlertid ikke begrenset til denne enkeltspillermodusen. Vil være med i flerspillerprogrammet. Et samarbeidssystem vil bli planlagt i tillegg til PvP. Så du kan dele spillene dine med andre spillere for å endre enkeltspillermodusen litt. Uansett, de beste delene vil bli gjort i denne siste modusen. Interessert i sport? Finn et utdrag fra den andre Warcraft Arclight Rumble-traileren som du finner på slutten av artikkelen.

Snøstormen har allerede gitt tid. Du må samle figurer for å komme videre i spillet. «Begynn med lederne, de ikoniske Warcraft-karakterene som Warsang Clan Leader Chrommash Hellscream eller Archmage Zina Brutmore, og fyll tallene deres med troppeminiatyrer og kraftige trollformler.»Forklarer studioet på sin hjemmeside.

Et morsomt og ekte spill

Når det gjelder grafikk, er Warcraft Orklite Rumble veldig lojale mot andre deler av serien med videospill. Lederen for snøstormen, Mike Yabarra, støttet videospillets troskap med disse ordene: «Vi er veldig stolte av å bringe den sanne, aldri før-sett versjonen av Warcraft til mobil, og vi kan ikke vente på at spillere skal oppleve et lykkelig kaos.» Han minnet meg også på at denne nye krigsbåten vil være morsom og givende over tid.

Han ga imidlertid ingen detaljer om utgivelsesdatoen. Det er kjent at Warcraft Orchlight Rumble beta vil bli tilbudt spillere før den offisielle utgivelsen. Tidsplanen er imidlertid ukjent. Blizzard Entertainment vil ha mer å si om dette i ukene som kommer. Ny informasjon vil bli utgitt på Game-Lord, så følg med og meld deg på her.

Når det gjelder Blizzards nye produkter, vil studioet lansere de mest etterlengtede Diablo Immortal Dette vil også være dedikert til Android- og iOS-operativsystemene. Vi sees 2. juni for å finne MMO !!!