Lord – Xbox Series X Gucci: luksuskonsollen til $10 000

Videospill og luksusmerker er langt fra uforenlige. De to krysses til og med ofte nok til å produsere verk som er ganske originale og alltid dyre, altfor dyre. Husker du den gylne halv million Caviar PS5? Denne gangen er det det italienske merket Gucci som har inngått samarbeid med Microsoft for å lage en helt spesiell Xbox Series X. Xbox Series X Gucci er videospillkonsollen til $ 10 000.

Imponerende detaljer

Så ja, $10 000 Gucci ser etter en Xbox-konsoll virker latterlig sammenlignet med den. en halv million PS5 x Caviar. Men vær forsiktig, det er allerede mye, omtrent 20 ganger mer, sammenlignet med den opprinnelige salgsprisen på den nye generasjonskonsollen. Vi er også langt unna salgsprisene til den begrensede utgaven. Xbox Series x Halo Infinite. Det italienske merket har til hensikt å gi spillerne mye for pengene. Objektet, som allerede er et samleobjekt, er fullt av detaljer og er, som ethvert luksusprodukt med respekt for seg selv, laget av eksklusive materialer og materialer.

Selve konsollen er strødd med merkevarens berømte ikoniske GG. Det er ganske bra. GG, som står for Good Game på Gucci, er et monogram som er mye brukt i spillverdenen og nerdene. Lasergraveringer dekker hele konsollskallet med imponerende presisjon. Den kommer med to tilpassede Xbox-kontrollere også for anledningen. Det mattsvarte skallet er krysset av et blått og rødt bånd med Gucci-merke nederst.

Ny innpakning var nødvendig for denne spesielle videospillkonsollen. Gucci fortsatte å spesialutvikle en safe for å romme konsollen og de to kontrollerene. Her finner vi de ikoniske fargene og trykkene til den italienske etiketten i dens tidlige tid. Xbox-omtalen, i grønt, er tydelig på det større ansiktet på brystet. Dette gir den en vintage-side som vil appellere til fans av hype og, selvfølgelig, videospill. Noen rom er dedikert til annet tilbehør som du vil oppbevare med din dyrebare Gucci Xbox-konsoll.

I salg fra 17. november

Guccis Xbox-konsoll vil ikke selges på nettet. Du må gå til de få butikkene der det er tilgjengelig for å få det. Se etter listen over butikker på slutten av artikkelen. Tilsettingen gis 17. november. Det vil ikke være for alle. Xbox Series X Gucci-konsollen vil være tilgjengelig i bare 100 eksemplarer.

Det er ikke lenger nødvendig å huske at objektet er bestemt til å bli et ekte samleobjekt for de største fansen som har råd til det. Ville du vært villig til å kjøpe denne konsollen for $10 000? Og for å holde styr på spilltilbehør til en gullpris, har du noen gang hørt om Offisiell PS5-t-skjorte som koster mer enn selve konsollen ?

Listen over butikker hvor Gucci Xbox Series X-konsoller selges