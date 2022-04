Løs dette store puslespillet med disse WhatsApp-tipsene og triksene på iPhone og Android

Brukere kan slå av WhatsApp-gruppevarsler ved å følge noen få enkle trinn. Sjekk ut disse WhatsApp-tipsene og triksene her.

Nesten hver app du installerer på telefonen ber om tillatelse til å sende varsler. WhatsApp er en av disse applikasjonene. Varsling er noe som varsler deg om hendelser i appen. Når det gjelder WhatsApp, vil du bli varslet om meldingene du mottar fra en enkeltperson eller gruppechat, motta anrop osv. Men tingen å merke seg er at du kan administrere varslingsvarsler. Ja, varslingspreferanser kan enkelt administreres i innstillingene dine. Så, her viser vi deg WhatsApp-tips og triks for hvordan du slår av WhatsApp-gruppevarsler og ja, slår på varsler også.

Du kan endre WhatsApp-varsler for meldinger, grupper og anrop ved å velge: Aktiver eller deaktiver chattoner for innkommende og utgående meldinger; varseltone eller ringetone; vibrasjonsvarighet; om du vil vise popup-varsler; varslingslysfarge for kompatible telefoner; om du skal bruke høyprioriterte varsler, ifølge informasjon gitt av WhatsApp.

Hvis WhatsApp-varslingen din er på og du er plaget av noen gruppemeldinger, kan du slå av gruppevarsler for en bestemt tidsperiode. Du vil fortsatt motta meldinger sendt til gruppen, men telefonen din vil ikke vibrere eller lage støy når du mottar dem. Meldinger sendt til stille chatter vil ikke vises i merketellingen på WhatsApp-ikonet med mindre du blir nevnt eller besvart i chatten. Slik deaktiverer/aktiverer du gruppevarsling.

Slik deaktiverer du WhatsApp-gruppevarsler på iPhone

1. Åpne WhatsApp gruppechat og trykk deretter på gruppeemnet.

Du kan også sveipe gruppen til venstre på Chats-fanen. Deretter trykker du på Mer, og klikker deretter på Demp.

2. Trykk på Demp.

3. Velg hvor lenge du vil deaktivere varsler.

Slik deaktiverer du gruppevarsling på Android

1. Åpne WhatsApp gruppechat og trykk deretter på gruppeemnet. Du kan også trykke lenge på gruppen i CHATS-fanen. Trykk deretter på Deaktiver varslingsikonet øverst i hjørnet.

2. Trykk på Avvis varsler.

3. Velg hvor lenge du vil deaktivere varsler.

4. Du kan også fjerne merket for Vis varsler for å forhindre at varsler vises på varslingsskjermen.

5. Klikk OK.

Slik reaktiverer du gruppevarsler på iPhone

1. Åpne WhatsApp gruppechat og trykk deretter på gruppeemnet. Du kan også sveipe gruppen til venstre på Chats-fanen. Trykk deretter på Mer > Slå på lyden.

2. Trykk på Demp.

3. Trykk på Slå på lyden.