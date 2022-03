Løs svart skjerm med markørproblem i Windows 11/10

noen brukere av Windows 11/10 leve a svart skjerm med markør etter pålogging. Det som er interessant med dette problemet er det faktum at mens noen brukere bare kan få tilgang til oppgavebehandling, har andre ikke engang den tilgangen. Hvis du har tilgang til oppgavebehandlingen, gjør det ting enklere. Du skjønner, dette er nøkkelen fordi vi skulle bruke oppgavebehandlingen til å hjelpe oss med å fikse problemet en gang for alle.

Windows 11/10 svart skjerm med markør

Å starte opp Windows 11/10-datamaskinen til en svart skjerm med en markør kan være irriterende. Hvis du ser en svart skjerm i Windows 11/10 med markøren før eller etter pålogging, prøv disse forslagene:

Deaktiver programoppsamlingstjenesten og se Kjør automatisk oppstartsreparasjon Feilsøking i ren oppstartstilstand Avinstaller/installer på nytt eller oppdater grafikkortet ditt Bruk systemgjenoppretting via avanserte oppstartsalternativer Gjør en oppgradering på plass.

Bla gjennom listen og se hva som kan gjelde for deg. Du kan prøve forslagene i ingen spesiell rekkefølge.

Som et generelt første skritt, trykk WinTast+Ctrl+Shift+B hurtigtaster for å starte skjermdriveren på nytt og se om det hjelper. Hvis ikke, kan du også bruke Microsofts online feilsøking for svart skjerm og se om det hjelper. Hvis ikke, les videre for å lære mer om spesifikke feilsøkingstips.

1]Deaktiver appforberedelsestjenesten og se

skynde deg Ctrl+Shift+Esc for å starte Oppgavebehandling. Trykk på Fil > Kjør ny oppgave. Kom inn tjenester.msc og trykk Enter for å åpne Services Manager.

Nå må du åpne tjenesten, Utarbeidelse av søknader ved å dobbeltklikke på alternativet. Deretter endrer du oppstartstypen til Deaktivert. Klikk på Bruk og trykk deretter på OK-knappen for å fullføre.

App Readiness-tjenesten forbereder apper for bruk første gang en bruker logger på denne PC-en. Standard oppstartstype er Manuell. Deaktivering av denne tjenesten er kjent for å hjelpe.

Hvis problemet er løst, husk å sette det tilbake til Manuell ved neste oppstart.

2]Kjør automatisk oppstartsreparasjon

Kjør automatisk oppstartsreparasjon og se om det fungerer. Når datamaskinen starter opp og operativsystemet oppdager at det er et problem med filene. Dette vil aktivere automatisk oppstartsreparasjon. Hvis ikke, prøv å avbryte oppstartsprosessen tre ganger på rad, for når du gjør det, vil den automatiske reparasjonsmodusen vises.

3]Feilsøk i ren oppstartstilstand

Utfør en ren oppstart og prøv å identifisere den fornærmende prosessen som kan forstyrre oppstartsprosessen. Feilsøking for ren oppstart er utviklet for å isolere et ytelsesproblem. For å utføre en feilsøking for ren oppstart, må du utføre en rekke handlinger og deretter starte datamaskinen på nytt etter hver handling. Du må kanskje deaktivere element etter element manuelt for å prøve å identifisere hvilken som forårsaker problemet. Når du har identifisert lovbryteren, kan du vurdere å fjerne eller deaktivere den.

I slekt: Datamaskinen starter opp til en svart eller tom skjerm med en blinkende markør.

4]Avinstaller/installer på nytt eller oppdater grafikkortet ditt

første trykk WinTast+Ctrl+Shift+B hurtigtaster for å starte skjermdriveren på nytt og se om det hjelper. Ellers fortsett.

skynde deg Ctrl+Shift+Esc for å starte Oppgavebehandling. Trykk på Fil > Kjør ny oppgave. Kom inn devmgmt.msc og trykk Enter for å åpne Enhetsbehandling. Når du er her, kan du avinstallere/installere på nytt eller oppdatere grafikkortdriveren.

5]Bruk systemgjenoppretting via avanserte oppstartsalternativer

Start opp i avanserte oppstartsalternativer og bruk Systemgjenoppretting. Når du er der, klikker du på Feilsøking > Avanserte alternativer > Systemgjenoppretting.

6]Gjør en oppgradering på plass

Oppgrader på stedet fra Windows 11/10 og se om det hjelper. Husk å velge alternativet for å beholde dine personlige filer.

Ctrl+Alt+Del eller Ctrl+Shift+Esc fungerer ikke på svart skjerm

Hvis du ikke kan bruke til å åpne Oppgavebehandling, har du to alternativer:

Start opp i avanserte oppstartsalternativer og bruk CMD til å utføre ulike oppgaver nevnt ovenfor. Du kan også bruke Systemgjenoppretting her. Start opp med installasjonsmediet og gå inn i sikker modus. Her kan du avinstallere enhetsdriveren, deaktivere tjenesten osv.

Når du er ferdig med feilsøkingen, kan du slå av datamaskinen, vente 10 sekunder og slå den på igjen.

Vi håper du får tilgang til skrivebordet ditt.

