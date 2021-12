LOSC-Chelsea: Billettinformasjon | Lily LOSC

LOSC er vertskap for regjerende europamestere Chelsea FC i den 16. andre etappen av UEFA Champions League 16. mars kl. 21:00. Dette prestisjetunge møtet vil garantert være en av sesongens største plakater i LOSCs historie. For å gjøre deg klar til denne fantastiske kvelden med dine supportere, finn ut om billettordninger til denne kampen på Pierre Mauroy Stadium.

LOSC tilbyr sine mest lojale og lojale støttespillere, LOSC 2021-2022-abonnenter, en fordelFå fortrinnsrett og eksklusive billetter til LOSC-Chelsea.

Avtale eksklusivt på LOSC.fr denne onsdagen fra kl. Hver abonnent har sitt ABO-nummer + ABO-NAVN (eksempel: Alban MOUNIEZ, abonnenter nr. 017854. Tilgangskode: “017854MOUNIEZ“)

En for hver abonnent -10% rabatt på bestillingen din, To seter kun for kjøp.

Etter sine LOSC-abonnenter for 2021-2022, vil klubben gi 24-timers prioritert tilgang til billettkontoret for den 16. runden for kjøpere av tidligere UEFA Champions League-pakker for 2021-2022., Tillot sine innehavere å delta på tre møter på komiténivå.

De vil motta den personlige koden på e-post, Denne fredagen er den siste 17. desember. Dermed vil de få eksklusiv tilgang til LOSC-Chelsea billettkontor mandag ettermiddag 20. desember utelukkende på LOSC.fr.

Prioriter LOSC-abonnenter og UEFA Champions League-innehavere Og med forbehold om tilgjengelighet, vil billettkontoret være åpent for publikum, eksklusivt på LOSC.fr, fra tirsdag 21. desember (ettermiddag).

Er du under 14 år, videregående skole eller student? Dra nytte av 15 % rabatt på LOSC-Chelsea billettkontor. Riktig bevis for å begrunne levering og adkomst til blokken vil bli forespurt og fremlagt ved inngangen til eiendommen.

Hele LOSC-Chelsea billettkontor er eksklusivt tilgjengelig på LOSC.fr. Billetter til møtet selges ikke over disk eller telefon..

LOSC informerer deg om det Billetter til LOSC-Chelsea er tilgjengelig og tilgjengelig for kjøpere 15 dager før møtet, det vil si tidlig i mars.

For mer informasjon om billettkontoret for denne 1/8-finalekampen i UEFA Champions League for lokalsamfunn, organisasjoner, grupper, foreninger og arbeidsgrupper, besøk LOSC salgsavdeling via Commercial@losc.fr eller Business .ce @ losc. på fr og 0 820 25 26 27.

LOSC-supportere, vi vet at vi kan stole på dere: En av de vakreste og største utfordringene i LOSCs historie på Pierre Mauroy Stadium, en komplett stadion som aldri er sett før.