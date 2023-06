Louis Bertignac forklarer hvorfor han sluttet i The Voice: «Det er derfor de sparket meg»

Denne uken var sangeren Louis Bertignac på besøk Store hoder For å promotere hans nye album på RTL France, Filmen om mitt liv.

Laurent Rougiers spaltister utnyttet tilstedeværelsen til den tidligere telefonsjefen for å spørre ham om høydepunktene i karrieren. stemmen, to år i voksenversjonen, deretter to i barneversjonen. Fire år gikk i TF1s berømte Telecrosset, men han har ingen gode minner fra det … bortsett fra nærværet til Luan, som har blitt en sangstjerne i dag.

«Den mest kjente for meg! Louane var i laget mitt, men hun vant ikke… Men hun vant mer enn de andre!», ønsker Jean-Louis Auberts tidligere sidekick, nå 69 år gammel, velkommen. Ingenting igjen. Nok å gjøre ham en feil. «Jeg har dårlig hukommelse. Det er… Jeg husker ikke hvem som vant da jeg var der… Var det ikke Lewis?» Mislykket, Stephane Raison og Yoann Friget vant konkurransen i sine to sesonger Lewis ble nummer to i den første utgaven. «Ingen av mine konkurrenter vant. «Aldri. Jeg tror det var derfor jeg fikk sparken,» konkluderte gitaristen.