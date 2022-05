Louvan ser tilbake på foreldrenes tragiske forsvinning: «Det holdt meg på plass, det tillot meg å gå videre»

Under utgivelsen av sin nye serie «Visions» ble Looney invitert til showet «Sept a Hood» som ble sendt på TF1 denne søndagen 15. mai. Under dette intervjuet vendte sangeren, som ble avslørt i The Voice, tilbake til tapet av foreldrene sine i tenårene. Faktisk døde Luans far, Jean-Pierre, kort tid før han deltok i sangshowet. Moren hans Isabel døde av kreft et år senere.

I dag overvant Louan sorgen og ble mor. «Jeg tror jeg var veldig godt omringet. Da måtte jeg gjøre noe annet, så jeg kom faktisk på jobb. Klart jeg klarte å fokusere på albumet, turnere snart … jeg tror det reddet meg«, forklarte hun.»Jeg tror jeg brøt sammen etter en stund. Men på den tiden ga det meg styrke. Det stoppet meg og fikk meg til å gå. Selv om jeg sørger lenge, er det så søtt«, fortsatte hun.

Louan husker nå de mange verdiene foreldrene hennes innpodet henne. «Verdier uttrykkes ikke bare i ord. Så det å se foreldrene mine alltid strekke til og alltid hjelpe er definitivt noe med meg. Så var det det som sier at du alltid skal prøve å gi alt. Det er i meg. Jeg gjør alt perfekt«, Hun sa.