«Love is in the Grass»-kandidat fikk ingen bokstaver: «Du har en slengende tunge.»

David var en bonde i førtiårene fra Burgund. Han håper å finne kjærligheten ved å delta i showet «L’amour est dans le pré». Men dessverre fikk ikke mannen noen brev fra fremtidige friere. parisisk Skriver: «For fansen av showet har en sak som dette aldri skjedd før.«

M6, kanalen som sender showet, har bestemt seg for å lansere en utlysning for kandidater på sosiale nettverk. «Loves postkasse er åpen, så send ham brevet ditt eller del denne videoen. Hennes attraksjon er definitivt et sted«, kan du lese.

I en kort video ser vi bonden betro seg til programlederen, Karine Lee Marchand. «Dessverre… er det ting som ikke vises i portrettet ditt?”, spør verten. David svarte:Vi viser ikke min glade side der jeg fester. Men hvis den personen ikke skriver til meg, vil de ikke finne ut av det. Problemet mitt er at noen ganger snakker jeg for raskt.«

Senere forklarer assistenten ham:Vi forstår ikke alltid hva du sier, og noen ganger rasler tungen din«. David sier at disse kvinnene kan være redde, at de ikke kan forstå ham, og det er derfor de ikke skriver til ham.

