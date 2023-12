Love is in the Grass: På ferie mister Sebastien og Bernard besinnelsen i møte med en automatisk bil.

Sist søndag ble bøndenes opphold på gården avsluttet og avsluttende eksamen fant sted. På jakt etter sjelevennen deres, tror de at drømmen deres vil gå i oppfyllelse under en uforglemmelig reise. Vil disse fire dagene borte fra gården være utgangspunktet for en vakker kjærlighetshistorie? Mellom kompromisser og tilståelser brenner hjertene til bøndene våre igjen.