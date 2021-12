“Love is in the Meadow” 5 viktige øyeblikk av sesong 13

Bøndenes eventyr nærmer seg slutten Kjærlighet er på enga. Endelig, for noen har det akkurat begynt. I siste episode av sesong 13 går turene mot slutten. De avsluttende eksamenene faller sammen. Hvilke bønder fant til slutt den rette passformen? Seerne vil finne slutten av hver historie på RTL-TV denne søndagskvelden i den etterlengtede finalen.

Denne siste episoden er en mulighet til å gjennomgå denne sesongens høydepunkter. Glad, trist, morsom, virkeligheten i showet ble holdt i spenning i flere uker.

1. Valentine, evig misnøye

Helt fra begynnelsen av eventyret erklærte Valentine farge: det er ingen skaper av hjerteslag i hvert gatehjørne. Bonden fra Jenap har kriterier, og må innse «denne lille tingen» for å komme videre med en mann.

Av de 120 brevene som kommer til henne, innrømmer Valentine at hun ikke elsker noe. “Jeg har ikke mye … jeg har ikke et ja ennåsa hun på skjermen. Imidlertid velger han noen få for rask dating. Blant dem reiste en franskmann ved navn Kevin minst 700 kilometer for å møte henne. Sistnevnte vil imidlertid ikke bli valgt av bonden som bestemmer seg for å bli godt kjent med Dino og de to Thomas.

På gården skjulte den unge kvinnen nesten interessen for skytterne sine. Siden hun er så kald og langt unna, åpner hun aldri døren for noen. En oppførsel som irriterte Dino og «store» Thomas presset for å knyte veskene hans. Til slutt vil Valentine ikke velge noen av dem for en tur. Ingen vits i å ha to gjester, hun vil bare stoppe der.

2. To skyttere slår seg sammen

Mens han forbereder seg på å få sine tre advokater på gården, oppdager Nicholas at gjennom produksjonen er begge Remy og Sebastien forelsket i hverandre og er nå … forlovet som et par! Aldri sett før Kjærlighet er på enga. Kunngjøringen sjokkerte Nicola, men hun kritiserte heller ikke. “Kjærlighet kan ikke kontrolleres. Hvis de er fornøyde, er det veldig braux”, sier bonden, vil dra nytte av deres fravær og bli bedre kjent med Giuliano. Etter en tur til Malta for to, innså Nicholas imidlertid at han ikke følte noe for sin eneste advokat som ønsket å opprettholde et vennlig forhold.

3. Florent og Amandine, veldig nærme fra begynnelsen

Begynnelsen på et komplekst eventyr for Florentine. Når han ønsker de tre advokatene sine, Amandin, Lauren og Julie, velkommen til gården, gjør de narr av ham. Grunnen? Bonden overnattet i Amandins armer, og hennes to andre gjester sov ved siden av henne. Florent angrer på natten med den unge kvinnen og beklager, men hans tiltrekning til Amand bekreftes under eventyret. Han har bestemt seg for å reise på tur med den unge kvinnen. I Luzern eksisterer det gode forhold mellom Florentine og Amandine.

4. Björn brenner trinnene og biter seg i fingrene

Da han mottok brevene, snakket Bjørn allerede om kjærlighet ved første blikk. Speed-dating og parets besøk på gården bekreftet følelsene hans: hjertet hans banket for Lisa. Bonden, veldig sjenert, prøvde flere tilnærminger og kysset henne til slutt på en traktortur. Deltageren er flau over denne uventede gesten og trekker seg ti skritt tilbake. “Jeg vet ikkeHan ga meg et kyss uten å forvente det og jeg sa nei. Dessuten følte jeg meg så dårlig“, er hun enig. Bisons haster vil dessverre forbedre forholdet hans til Lisa. Etter å ha snakket åpent med bonden og innrømmet lidelsen hans, forlater de to skytterne gården ved foten av turen. Mennesket erklærer at han tar det uten å skjule sin sorg.”Litt hvile.”

5. Jean ble strandet under en tur til Rotterdam

Mens de reiste til Rotterdam, innså Jean og Marine forskjellene seg imellom. Bare halvparten egnet for målbonden, han la ikke skjul på det. Irritert av været”For tung“Og på grunn av aktivitetene han anser som uinteressante, slutter ikke mannen å klage i møte med den urolige marinen. Det verste er at han bruker tiden sin på telefonen og prøver å finne ut hva som skjer på gården. Når han ser når de drikker rett i havet, tømmer advokaten posen hennes.”Jeg vet ikke hva jeg gjør her, Jean”, begynner hun før hun ber bonden om ytterligere forklaringer. Overfor sistnevntes utrolige reaksjon, bestemmer Marine seg for å returnere til Brussel uten Jean, og lar henne være i fred for å drikke ferdig.