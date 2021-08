Love Island -meningsmålingstallene ble offentliggjort etter at Millie og Liam Shock vant finalen

Millie og Liam ble kronet som vinnere av Love Island.



Bilde: ITV



Love Island 2021 Hva er antallet stemmer? Her er hvor mye Millie og Liam vant …

Denne uken kom Love Island til en dramatisk slutt, med Millie Court og Liam Riertan kronet som King and Queen of Villa.

Selv om toeren Chloe Burrows og Toby Aromoleran også var fanfavoritter, var oppmøtet ikke så tett som publikum trodde.

ITV har nå offentliggjort de offisielle tallene fra Love Island -prosessoren under finalen, der Millie og Liam fikk 42,02% av publikumsstemmen.

Det var fire par i Love Island -finalen.



Bilde: ITV



Chloe og Toby er litt bak med 30,85% av stemmene, mens Fay Winter og Teddy Soares med 14,85% og Goswami og Tyler Krookshank med 12,27% av stemmene.

Det kom mange kommentarer på Twitter etter finalen, og mange var sjokkerte over at Cass og Tyler kom på fjerdeplass.

“NAH !!!!! Cass brakte så mye ekte glede, morsomme og fantastiske klær til villaen,” sa en observatør.

Tidligere vinner Amber Gill skrev: “Jeg trodde Cass & Tyler ville ha vært minst 2 # i Lowisland.”

I mellomtiden er Liam og Millie nå åpne om planene sine, ettersom de har 50 000 pund ekstra i lomma.

Noen besøkende på romantisk øy var forankret i Cos og Tyler.



Bilde: ITV



Liam, 22, sa at han flyttet nærmere den 24 år gamle Millie i Essex fra hjembyen Mertier Titfill i Wales.

I sitt avslutningsintervju sa Liam: “Jeg liker hvor jeg kommer fra, men jeg vil flytte til et nytt sted, Essex virker som det rette stedet.

“Vi kjenner noen av guttene i villaen veldig godt. De nevnte at de skulle gå sammen. De vil dra til Essex, så jeg vurderer definitivt å gå til Essex.”

Millie innrømmet at paret ikke kom til å skynde seg inn i forholdet: “Vi er ikke tapt på hverandre og vi er ennå ikke borte fra hverandre for å gjøre tingene du gjør i normale forhold.

Men vi er kvinner [from the villa] Lei et hus i Essex, guttene vil leie et hus i Essex, se hvordan det går i seks måneder og deretter få en sprekk [moving in together]. “

Han la til: “En ting jeg vil være sikker på er at vi fortsatt er like sterke som vi er nå.”