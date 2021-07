Love Island vinner med 1500 offcom-klager mot den avvikende rivalen Danny BP

Island of Love Islander Danny Pippi har blitt plaget av mer enn 1500 klager på offcom angående hans prestasjoner.

Per 15. juli hadde det mottatt 1081 klager på ITV2-datingshowet, ifølge en nylig Observer Complaints Report.

Og 426 ble laget 18. juli.

Les mer: Holly Willow kunngjør sin siste TV-rolle – fans så spøkende henne med en annen programleder som sa ‘dette er rart’

Tilsynsmyndigheten har bekreftet at 1 507 personer vil bli kastet i 2019 etter avsløringen om at Danny brukte en rasemessig slurring på sosiale medier.

25-åringen fra Vikatan tok en landsbyboer, Goswami, på en date sist torsdag og gikk inn i en spansk villa.

Men seerne på showet fant Danny snart på Instagram og inviterte ham til å slippe det, som senere ble slettet og sa: “My my ****”, og manipulerte en annen bruker.

Rørleggeren, som har sin egen kleslinje, beklaget fredag ​​via ITV.

Hans uttalelse sa: “Jeg vil ta meg tid til å beklage alle som har fornærmet meg.

“Med denne oppfatningen mener jeg aldri noe ondsinnet. Jeg er ikke en rasistisk person, det er uakseptabelt språk og uvitenhet.

“Jeg har ikke begått noen forbrytelse, og jeg har virkelig lært av feilene mine, og jeg tror jeg aldri vil bruke det ordet igjen.



(Bilde: ITV / Rex / Shutterstock)



“Jeg er en veldig kjærlig person, jeg håper du finner den på showet.”

Etter at faren Richard støttet ham, sa han at “det er ingen rasistiske motiver for denne posisjonen” og at det var en “feil” fra sønnens side.

Menn ba Offcom om mer informasjon.